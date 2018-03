Spectacol SENZAŢIONAL la Gala KOK. Nadejda Canțîr a câștigat centura de campion

Nadejda Canțîr a câștigat centura de campion la categoria de până la 51 de kg, la cea de-a 56-a ediție a Galei KOK. Compatrioata noastră a învins-o dramatic pe olandeza Esma Hashass.



"M-am străduit să fac ce pot, m-am străduit ca această centură să rămână la noi în Moldova. Într-adevăr am depus foarte mult efort", a spus Nadejda Canţîr, luptătoare K-1, Republica Moldova.

"Avem întrebări cu Esma, ea și echipa ei consideră că a câștigat, dar va fi o revanșă în septembrie. Așa că ne așteptăm la o luptă foarte interesantă în septembrie între fete", a declarat Dorin Damir, președinte Asociația FEA.



Dumitru Sîrbu a devenit câștigătorul piramidei în categoria de până la 65 de kg. Moldoveanul l-a învins la puncte în duelul decisiv pe olandezul Issam Laazibi.



"Sunt foarte bucuros. Este prima piramidă a mea și am învins-o", a menţionat Dumitru Sîrbu, luptător K-1, Republica Moldova.



După această victorie, Dumitru Sîrbu va beneficia de dreptul de a lupta cu Stanislav Reniță. Acesta este campionul en-titre în această categorie. La rândul său, Reniță a câștigat într-o manieră convingătoare lupta cu sportivul norvegian Simon Santana.



"Pentru lupta aceasta m-am pregătit foarte bine. Adversarul a fost cu mult mai experimentat, a avut de trei ori mai multe lupte decât mine, dar cu munca și credința depusă zi de zi am obținut acest rezultat" , a spus Stanislav Reniţă, luptător K-1, Republica Moldova.



Într-o altă piramidă la 77 de kg, Constantin Rusu l-a câștigat în finală, în a patra rundă suplimentară pe Cristian Dorel.



"Cum și am promis am făcut lupta, am împachetat-o frumos, cum și am spus la toți. Am spus că îs regele, am dovedit", a spus Constantin Rusu, luptător K-1.



Cel mai rapid knockout al serii a fost reușit de Vitalie Matei. Luptătorul moldovean l-a trimis la podea în debutul primei runde pe italianul Giovanni Spanu.



"Am muncit foarte mult asupra la asta. Rezultatul nu s-a lăsat de așteptat", a declarat Vitalie Matei, luptător K-1.



În una din cele mai așteptate lupte, moldoveanul Alexandru Burduja s-a impus în fața românului Dănuț Hurduc.

Fratele acestuia, Vlad Hurduc, a avut o evoluție mai bună și a câștigat lupta cu polonezul Mateusz Zukowski, reușind un knockout spectaculos.



În alte lupte din Gala KOK, moldoveanul Maxim Bolotov l-a învins pe belarusul Oleg Zablotskii, iar cehul Vasil Ducar s-a impus în fața marocanului Samir Boukhidous.



Următoarea Gală KOK din capitală va fi organizată de Asociaţia FEA în data de 29 septembrie.