Spectacol pe două roţi în Capitală. Circa 40 de motociclişti au participat la a doua etapă a Campionatului Naţional de Motocross

Spectacol pe două roţi în Capitală. La cea de-a doua etapă a Campionatului Naţional de Motocross au participat aproximativ 40 sportivi din întreaga ţară.

Cea mai atractivă cursă a fost cea rezervată copiilor. Cei mai mici partiipanţi au vârsta de 6 ani.

Finalul a fost unul de-a dreptul surprinzător. Întrecerea a fost câştigată de singura fată care a luat startul la competiţie. Antonina Dorofeev are 9 ani şi a participat pentru prima dată la o aşa o cursă.

"Nu mai pot de atâtea emoţii. Plâng. Este foarte plăcut. Sunt singura fată care am participat şi am reuşit să-i înving pe băieţi care practică acest gen de sport de câţiva ani, iar eu sunt începătoare. Iată că sunt foarte fericită că am reuşit să obţin victoria", a declarat motociclista Antonina Dorofeev.

"Fetiţa este mândria noastră. A venit la noi să practice motocrossul. Mai mult, ea a reuşit să le şteargă nasul băieţilor. Asta e ceva special. Aşteptăm noi surprize de la ea. Cred că este cea mai mare realizare. În ultimii 5-7 ani nu am avut printre participanţi atât de mulţi copii cu vârsta de până la 7 ani", a spus preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Motocross, Victor Golivicikin.

Participanţii au avut de înfruntat coborârile abrupte şi vizibilitatea extrem de redusă din cauza prafului ridicat de roţile motocicletelor.

De la concurs nu a lipsit cel mai bun motociclist moldovean Mihai Cociu. Acesta nu le-a lăsat nicio şansă concurenţilor săi şi s-a impus fără emoţii.

"Traseul foarte bine pregătit. La un nivel bun. Pentru mine a fost un antrenament foarte bun. S-au adunat destul de mulţi sportivi din ţară. Cred că e o sărbătoare frumoasă pentru spectatori", a declarat motociclistul Mihai Cociu.

După o perioadă îndelungată în cadrul unei etape a Campionatului Naţional a avut loc şi o cursă cu ATV-uri. Pe traseul de la Schinoasa au concurat trei participanţi.

Următoarea etapă a campionatului va avea loc la Nisporeni peste 2 săptămâni.