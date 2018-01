SPECTACOL PE DOUĂ ROŢI. Ciclistul Daryl Impey s-a impus în cursa Tour Down Under

Foto: strava.com

Ciclistul sud-african Daryl Impey s-a impus în cursa Tour Under Down, desfăşurată în Australia. În cea de-a şasea etapă a competiţiei, învingător a ieşit germanul Andre Greipel. Acesta a fost cronometrat pe un traseu urban de 90 kilometri în Adelaide cu două ore, un minut şi 19 secunde, fiind urmat de australianul Caleb Ewan şi slovacul Peter Sagan.



Daryl Impey s-a clasat pe primul loc la general şi i-a întrecut pe australianul Richie Porte şi olandezul Tom-Jelte Slagter.



Impey în vârstă de 33 de ani a purtat tricoul galben în Turul Franţei 2013 timp de două etape, are victorii în Turul Turciei şi Turul Alberta, dar cursa australiană este primul său titlu major în Cupa Mondială.