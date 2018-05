Spectacol la cea de-a șaptea ediție a Cupei Ligii Studenților Democrați la volei. Pentru trofeul de campioană au luptat 16 echipe

Spectacol, distracție și voie bună la cea de-a șaptea ediție a Cupei Ligii Studenților Democrați la volei. Pentru trofeul de campioană au luptat 16 echipe.



"Liga Studenților Democrați care este parte componentă a tineretului democrat în fiecare an realizează astfel de campionate în scopul promovării modului sănătos de viață. În acest an o încadrăm în campania care am lansat-o recent, care se numește: "pentru tineri". Pe lângă revendicările noastre vis-a-vis de condițiile de trai a locatarilor în căminele studențești, noi încercăm să promovăm și modul sănătos de viață în rândul acestora", a spus Alexandru Cauia, președinte al Organizației de tineret a PD.



Câștigătoarea turneului a devenit echipa Universității Libere Internaționale din Moldova. În finală, studenții de la ULIM au învins echipa Universității Agrare.



"Echipele participante sunt atât din instituțiile universitare, cât și colegii. Membrii echipelor fac parte din Liga Studenților Democrați", a menţionat Andrei Oţel, președinte Liga Studenților Democrați.



"Îmi place foarte mult voleiul și asta nu este primul campionat care este organizat de Liga Studenților Democrați. Suntem aici ca să ne unim cred, să devenim mult mai sportivi și să promovăm însăși sportul", a spus Adriana Bejenari, jucătoare TD Ciocana.

"Îmi place că s-au adunat anume tineri amatori, care să fie de la egal la egal. Competiția este corectă și foarte interesantă", a menţionat Victor Dabija, jucător echipa Trușeni

Următoarea ediție a Cupei Ligii Studenților Democrați la volei se va desfășura în luna septembrie a acestui an.