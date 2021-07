Spectacol în prima etapă a Campionatului European de rugby pe plajă, disputată la Chişinău. Naţionala Moldovei a ajuns până în finală

"A fost fantastic. Băieţii au avut ca obiectiv să ajungă până în finală şi am făcut-o. Nu ne-a ajuns puţin, cred că din cauza emoţiilor. Am avut un lot foarte tânăr."Şi echipa naţională feminină a urcat pe podium. Fetele noastre s-au clasat pe locul trei. În finala mică, Moldova a dispus de Croaţia.<>"Emoţii nebune, suntem mândre că am jucat în sfârşit un campionat acasă şi am putut să arătăm un rezultat. Se putea şi mai mult, dar am luat locul trei şi suntem mândre."Campioană a devenit reprezentativa Rusiei, care a învins-o în finală pe cea a României cu 3-1.<>"E prima dată când participăm la un astfel de Campionat European. Nu m-am întâlnit cu un astfel de joc. Am mai jucat, dar când eram mai tinerică. Ca şi organizare - nota 10. Felicitări! Felicitări pentru tot, organizare competiţie, primire găzduire."Ţara noastră a găzduit în premieră o asemenea competiţie. Timp de 2 zile pe noua arenă din parcul "La Izvor", 13 echipe naţionale au luptat pentru trofeu.<>"Ne-a reuşit! Scopul a fost îndeplinit. Obiectivul de bază era să arătăm întregii lumi, Europei că suntem în stare să organizăm competiţii de valoare.Aţi văzut că publicul a venit într-un număr mare. Cu regret am pierdut finala, însă puţini credeau că vom juca finala cu Croaţia."Etapa finală a Campionatului European de rugby pe plajă este programată în septembrie la Moscova.