Spectacol în onoarea scriitorului Ion Druţă. Maestrul a fost omagiat la Teatrul Național Mihai Eminescu

Scriitorul Ion Druță, ajuns la 90 de ani, a fost omagiat la Teatrul Național "Mihai Eminescu". Actorii au jucat una din cele mai cunoscute lucrări ale autorului, "Casa Mare". Chiar dacă maestrul nu a fost prezent, sala a fost neîncăpătoare pentru toți iubitorii creației sale.

Actorii au mărturisit că scrierile maestrului au fost mereu o mângâiere pentru suflet.

"Am avut aprecierea maestrului și o am în continuare și crede-mă că nici un premiu nu se compară cu sfaturile și aprecierea pe care mi-a oferit-o maestrul Ion Druță", a menţionat Victor Nofit, actor.



"Emoțiile sunt mari, dar cu multă dragoste am așteptat acest spectacol. Vreau să-i zic maestrului Ion Druță că îi mulțumesc foarte mult pentru tot, îi mulțumesc lui Dumnezeu că joc în acest spectacol, îi mulțumesc pentru Vasiluța și îi spun la mulți, mulți ani", a declarat Margareta Pântea, actriţă.



"Astăzi am vorbit cu domnia sa la telefon și spunea că are aceleași emoții pe care le avem. Spunea ”Măi eu am și eu aceleași emoții pe care cred că le aveți și voi acolo”. Dar astăzi o să jucăm spectacolul sub soarele Ion Druță. La mulți ani maestre", a precizat Vitalie Rusu, actor.



Spectatorii spun că de fiecare dată vin cu mare plăcere la teatru:



"Va fi ceva special, un mare eveniment teatral, Casa Mare de Ion Druță care împlinește azi 90 de ani".

"Am venit astăzi la spectacol cu toate că astăzi e luni".



A urmărit spectacolul și ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



"Multe din lucrările lui, Clopotnița, Toiagul Păstoriei, Povara Bunătății Noastre spuneți care le vreți, au educat, au renăscut chiar spiritul de identitate națională care părea fi pierdut la noi în Basarabia", a subliniat ministrul Monica Babuc.



Ion Druţă s-a născut în satul Horodişte, raionul Donduşeni. De peste jumătate de secol, este stabilit la Moscova.