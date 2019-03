SPECTACOL ÎN MECIUL GLORIILOR. Foștii "zimbri" au remizat 2-2 cu foștii "tricolori"

foto: publika.md

Clubul de fotbal Zimbru Chişinău şi-a delectat suporterii cu un meci inedit. Înainte de startul noului sezon în Divizia Naţională, clubul din strada Butucului a organizat în premieră un meci amical dintre ”fostele glorii” ale ”galben-verzilor” şi cele ale echipei naționale.



Suporterii au avut ocazia de a procura abonamente la meciurile formaţiei Zimbru şi tricouri, sprijinind clubul aflat în criză financiară. Partida ”foștilor zimbri” cu ”foștii tricolori” s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru Zimbru, au înscris Vitalie Culibaba şi Vadim Boreţ, iar pentru ”tricolori” au marcat Ghenadie Puşca şi Iurie Osipenco.



"Meciul s-a petrecut într-un spirit sănătos, sportiv. Chiar dacă pierdeam cu 2-0, aceasta e în sângele nostru - nu putem să pierdem, trebuie să luptăm până la urmă", a declarat Iurie Osipenco, fost fotbalist.



"În prima repriză, ne-am încălzit, iar în a doua am egalat. Ăsta-i fotbalul", a spus Sergiu Dadu, fost fotbalist.



"Aşa evenimente sunt binevenite, fiindcă ne amintesc de trecutul nostru, în echipa noastră. Desigur, am fost bucuros să-i revăd pe băieţi. Pe mulţi dintre ei nu i-am văzut de 15-20 de ani", a zis Valeriu Catînsus, fost fotbalist.



"Ambele echipe îmi sunt aproape de suflet, Zimbru şi naţionala Moldovei. Nu contează scorul, ci faptul că am fost pe terenul de fotbal, am jucat fotbal, ne-am văzut", a declarat Radu Rebeja, fost fotbalist.



Meciul amical s-a jucat sub privirile unui spectator special,oaspetele de onoare al evenimentului, fostul antrenor al ”Zimbrului”, Semion Altman.



"Am mai spus că o parte a inimii mele a rămas aici şi astăzi mă conving că aşa e", a zis Semion Altman, fost antrenor.



Clubul de fotbal Zimbru Chişinău a fost fondat în anul 1947.