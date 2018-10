SPECTACOL ÎN LIGA CAMPIONILOR. Juventus Torino a dispus de Manchester United cu 1-0

Juventus are un parcurs perfect în actuala stagiune a Ligii Campionilor. În cea mai așteptată partidă a serii, torinezii au dispus pe Old Trafford de Manchester United, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Paulo Dybala în minutul 17.



Campioana Italiei este liderul grupei H, cu maximum de puncte după trei etape jucate



Într-o altă partidă ce s-a disputat în aceiași grupă, Young Boys Berna a remizat pe teren propriu cu Valencia, scor 1-1. Michy Batshuayi a punctat pentru iberici iar Guillaume Hoarau a înscris pentru elvețieni.



În grupa G, Real Madrid, care este și deținătoarea trofeului, a învins-o pe Viktoria Plzen cu 2-1. Karim Benzema și Marcelo au înscris pentru "galactici". Golul de onoare pentru formația cehă a fost marcat de Patrik Hrosovsky.



AS Roma s-a impus pe Stadio Olimpico în confruntarea cu ȚSKA Moscova cu scorul de 3-0.



În grupa F, Manchester City a surclasat-o în deplasare pe Șahtar Donețk cu 3-0. Golurile echipei pregătite de Pep Guardiola au fost înscrise de David Silva, Aymeric Laporte și Bernardo Silva.



Hoffenheim și Lyon au reușit să facă spectacol într-o altă partidă a serii care s-a încheiat cu scorul de 3-3. Bayern Munchen a dispus de AEK Atena cu 2-0 în grupa E. Campioana Germaniei a înscris prin Javi Martinez și Robert Lewandowski.

Tot în aceeași grupă, Ajax Amsterdam a câștigat limită confruntarea de pe teren propriu cu Benfica Lisabona, scor final 1-0.