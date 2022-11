Spectacol grandios la New York. Milioane de oameni au participat la celebra paradă organizată cu ocazia Zilei Recunoştinţei

Spectacol grandios la New York. Aproximativ trei milioane de oameni au luat cu asalt străzile metropolei americane pentru a participa la celebra paradă organizată cu ocazia Zilei Recunoştinţei. Zeci de baloane uriaşe, care alegorice, fanfare şi personaje îndrăgite din desene animate au creat un spectacol magic. Nu a lipsit nici Moş Crăciun, care a dat oficial startul sărbătorilor de iarnă.

Cea de a 96-a paradă Macy's, care a avut loc la New York, reprezintă apogeul acestei sărbători importante pentru americani. Oamenii de toate vârstele au fost încântaţi să vadă spectacolul. Copiii au fost fascinaţi de clovnii cățărați pe baricadele metalice.

Evenimentul a fost încheiat de Mariah Carey, cu celebra melodie care a intrat în cartea recordurilor: "All I Want for Christmas is You."