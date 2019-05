SPECTACOL FOTBALISTIC: Echipa din satul Brătuşeni a câştigat turneul "Speranţa"

Emoţii, pasiune şi dăruire: acestea au fost ingredientele finalelor turneelor interşcolare la fotbal "Guguţă" şi "Speranţa". Participanţii au fost susţinuţi frenetic din tribunele stadionului "Zimbru" de colegi, prieteni şi părinţi, care au creat o atmosferă incendiară.



În finala turneului "Speranţa" rezervat fetelor cu vârsta între 11 şi 13 ani, echipa gimnaziului din satul Brătuşeni a dispus cu 4-0 de formaţia liceului teoretic "Ştefan cel Mare" din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca.



"Am avut foarte multe emoţii, îmi era frică, pentru că o mulţime de oameni se uitau la mine. Îmi bate inima cu putere. Am vrut foarte mult să câştig acest turneu, am depus mult efort", a spus jucătoarea gimnaziului Brătuşeni, Ecaterina Ivanova.



În finala turneului "Guguţă" rezervată băieţilor cu vârsta de 11-12 ani s-au întalnit echipele liceelor "Spiru Haret" şi "Nicolae Iorga", ambele din Chişinău. Timpul regulamentar al partidei s-a încheiat nedecis, scor 2-2.



În seria loviturilor de departajare, jucătorii echipei liceului "Nicolae Iorga" s-au impus cu 2-1.



"Seria de penalty-uri a fost desigur cu emoţii, dar a fost un joc, am fost mai motivaţi şi am câştigat", a spus portarul liceului "Nicolae Iorga", Sergiu Ungureanu.



"Adversarii au fost foarte puternici. Ne cunoşteam cu ei. Îmi pare rău că au pierdut, dar sunt fericit că am câştigat acest turneu", a spus jucătorul liceului "Nicolae Iorga", Sergiu Lungu.



Competițiile au fost organizate de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal. Fiecare echipă a primit medalii şi cadouri din partea organizatorilor.