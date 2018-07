Spectacol, emoții și multe goluri. La Durlești a fost organizat un turneu de fotbal

Spectacol, emoții și multe goluri. Acestea au fost ingredientele turneului de fotbal organizat la Durlești de către deputatul Partidului Democrat, Constantin Țuțu.

La competiție au participat 16 echipe din Durlești, Băcioi, Trușeni, Codru și Sîngera. Turneul a fost câștigat de fotbaliștii din Sîngera, care s-au impus în finală cu scorul de 2-1 în fața formației din Durlești. Cele mai bune echipe au fost premiate cu cupe, diplome și mingi.



"Meciul a fost destul de greu, am avut ni;te adversari pe cinste. Am meritat să cîștigăm acest turneu pentru că ne antrenăm în fiecare zi", a spus portarul din Sîngera, Sergiu Mocanu.



- De ce până la urmă s-a organizat fotbalul, coincide cu Campionatul Mondial?

" Am spus și la deschidere că este un eveniment destul de frumos acum în toată lumea și suntem la mijlocul acestui eveniment. Am decis să petrecem acest turneu aicea la Durlești, pentru că este posibilitatea, din cauza la acest stadion", a spus deputatul PDM, Constantin Țuțu.



" Dacă există un turneu de fotbal între câteva sate, suburbii ale Chișinăului mă bucură acest lucru și îl felicit pe colegul meu deputatul Constantin Țuțu pentru această inițiativă, el are mai multe, le-am cunoscut", a spus Ministrul Educației,Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Evenimentul a fost susținut de Federația Moldovenească de Fotbal.



"Nivelul de organizare este destul de înalt. Este chiar foarte bine că se organizează turnee de fotbal pe parcursul întregului an. Federația Moldovenească de Fotbal susține orice inițiativă de genul ăsta", a spus vicepreședinte FMF, Dragoș Hîncu.