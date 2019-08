Spectacol de zile mari şi fete care au atras toate privirile în etapa finală a Campionatului Moldovei de volei pe plajă. Patru echipe din Chişinău au încins atmosfera pe nisip şi au dat totul pentru victorie, jucând pe o temperatură de 32 de grade.



"Desigur, este mai uşor să joci când e mai răcoros. E şi mai bine când plouă, poţi să joci în continuu, măcar şi până la 35 de puncte, nu până la 21. Dar, în comparaţie cu Cipru, unde am fost la competiţii, la noi e răcoare. "



În finala campionatului, perechea formată din Ecaterina Arabadji şi Natalia Andrianova au învins duetul Anei Nicolaeva şi Victoriei Cîrpac în două seturi, scor 21-12, 21-13. Campioanele şi-au luat, astfel, revanşa, pentru o înfrângere în faţa aceleiaşi echipe în etapa preliminară a turneului.



"Tot ce nu se face, e spre bine. Înseamnă că trebuia să le pierdem pentru ca tabelul campionatului să aibă formatul respectiv. Am lucrat asupra greşelilor şi ne-am simţit mai încrezute. "





"Meciul a fost interesant. Adversarele erau un pic obosite, deoarece au avut un adversar puternic în semifinale, cum de altfel şi noi. De la an la an, competiţiile se desfăşoară la un nivel tot mai înalt. Fetele capătă experienţă. "



În finala mică, perechea alcătuită din Patricia Spoială şi Eugenia Ceban a smuls victoria în trei seturi în faţa duetului Polina Voleanina/Ludmila Galamozina, scor 21-17, 14-21, 15-12.



"A fost foarte interesant, cu echipe destul de puţine, dar destul de bune. "



"Se putea şi mai bine. De fiecare dată am jucat cu alte fete pentru intrarea în finală şi de fiecare dată le învingeam, dar astăzi ele au fost mai bune decât noi. "



În concursul masculin, titlul a fost cucerit de perechea formată din Vasile Talpă şi Tudor Majarov.