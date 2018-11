SPECTACOL DE FORŢĂ ÎN CUŞCĂ. Luptătorul moldovean Grigore Panfilii a pierdut centura de campion

Luptătorul moldovean Grigore Panfilii a pierdut centura de campion în categoria de până la 71 de kilograme la turneul de arte marţiale mixte "Eagles Fighting Championship-10", desfăşurat la Chişinău.



Sportivul nostru a fost învins de Ivan Jvirblia. După cinci runde, luptătorul din Belarus fost declarat câştigător de către arbitri.



"Am vrut foarte mult să câştig centura şi am reuşit. Am fost foarte motivat. Mulţumim antrenorilor. După succesul în această categorie, vreau să lupt în categoria de până la 66 de kilograme. Categoria actuală nu este pentru mine. Mereu trebuie să mănânc mai mult pentru a lupta în categoria de până la 71 de kilograme", a spus Ivan Jvirblia, luptător de MMA, Belarus.



Ghinion şi pentru un alt luptător moldovean. Gheorghe Lupu a pierdut confruntarea pentru centura de campion interimar în categoria de până la 61 de kilograme. Moldoveanul a fost învins de ucraineanul Dmitro Prîdîbailo încă din prima rundă.



"Nu am de gând să mă opresc aici. Nu pot să spun că e un obiectiv îndeplinit. E doar o treaptă. Acum trebuie să câştig centura de campion absolut în această categorie", a spus Dmitro Pîrdîbailo, luptător MMA, Ucraina.



La gala de aseară s-a bucurat însă de succes Alexandr Romanov. Moldoveanul din Comrat a obţinut a 10-a victorie consecutivă în cuşca MMA, după ce l-a învins pe rusul Sultan Murtazaliev.



"În continuare cred că va fi a 11-a victorie. Foarte mult sper că anul viitor în februarie mi se va acorda şansa de a lupta pentru centura de campion în categoria grea, aici acasă, în faţa propriilor spectatori", a spus Alexandr Romanov, luptător MMA, Moldova.



La competiţia desfăşurată la Sala Polivalentă au mai obţinut victorii moldovenii Valeriu Mircea, Luca Poclit, iar Vasile Suprovici şi Mihail Sârbu au suferit înfrângeri. În singura luptă feminină, moldoveanca Donna Cheli a învins-o prin strangulare în prima rundă pe Evghenia Belova din Kazahstan.



În total, la turneul de ieri s-au disputat 13 lupte.



"Sunt mulţumit de gala de astăzi, deoarece totul a mers foarte bine. Lupte interesante, la limită. Majoritatea luptelor au fost tehnice, tactice. Nivelul luptătorilor creşte, practice nivelul lor este egal. Aţi văzut chiar şi în ultima luptă pentru centură. Totul a fost la limită", a spus Dorin Damir, preşedinte FEA.



Următorul turneu de MMA "Eagles Fighting Championship" va fi organizat de Asociaţia FEA la începutul anului viitor, în luna februarie.