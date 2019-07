SPECTACOL AUTOMOBILISTIC. 50 de piloți și-au testat caii de fier în cadrul unei competiții de Drag Racing

În lipsă de avioane, pe aeroportul de la Bălți își iau zbor mașinile. 50 de piloți din Moldova, România și Ucraina și-au testat caii de fier în cadrul unei competiții de Drag Racing.



Serghei Solovcenko din orașul ucrainean Sumî a ţinut cu tot dinadinsul să participe la această cursă spectaculoasă şi a făcut o mie de kilometri ca să ajungă la Bălți.



"Practic acest sport din anul 2007. Sub capotă sunt picioarele mele întrucât, motorul se afla în spatele maşinii", a spus Serghei Solovcenko, participant.



Participanţii la Cupa "Car Performance" au avut misiunea de a parcurge puţin peste patru sute de metri în cel mai scurt timp posibil. Serghei Solovcenko a parcurs distanţa în mai puţin de nouă secunde.



"Sunt prima oară în Moldova şi sunt mulţumit de organizarea evenimentului, de oamenii de aici, dar şi de recordul meu", a zis Serghei Solovcenko, participant.



Iar Matei Costin a venit de la Bucureşti. Şi acest pilot a rămas încântat de traseul pregătit de moldoveni.



"Pentru prima oară în Moldova. Am mai participat în Bulgaria şi bineînţeles în România. Un BMW 46, tracţiune spate, diesel, 600 de cai. Organizarea e ireproşabilă, lume multă. Pista foarte bună, mai revin", a zis Matei Costin, participant.



Şi şoferii din ţara noastră au venit la competiţie cu temele pregătite.



"Principalul pornirea. Primele două sute de metri sunt cele mai importante, după asta totul merge... după motor, după cai putere, aici lucrează totul una cu alta."



Evenimentul a atras sute de spectatori dornici de adrenalină, în mare parte, bărbaţi.



"E foarte frumos, ai la ce te uita, ai ce vedea. Maşinile sunt pregătite. Super. Nu m-am aşteptat că aşa emoţii vor fi."



"Super, super. Odihnă plăcută pentru mine."



"Sunt deja un fanat în ceea ce ţine de aceste activităţi şi pe viitor aş vrea şi eu să particip în ceva de genul."



Organizatorii se bucură că de la an la an, competiţia adună tot mai mulţi participanţi.



"Anul trecut a fost un număr mai mic de participanţi. Însă, noi încercăm, atunci când mergem la evenimente de acest gen să îi atragem şi pe alţi piloţi. Veniţi, arătaţi rezultatele, înregistraţi noi recorduri", a declarat Vladimir Rusu, organizator.



Câştigătorii s-a ales cu premii din partea sponsorilor.