Spectacol aerian la Vadul lui Vodă. Zece persoane pasionate de drone au încercat să-și demonstreze măiestria și au cucerit înălțimile, în cadrul unei curse a aparatelor de zbor. Participanții au fost nevoiți să depășească cu drona cât mai multe obstacole.

Evenimentul a adunat mai mulți vizitatori, pe aerodromul din localitate. Bătălia a fost dată pentru premiul cel mare - o dronă.

Oleg Clizov a venit la competiție împreună cu fiul său de zece ani. El spune că zborul cu drona dezvoltă mai multe abilități.



”Coordonarea mişcărilor reacţia, e mai mult o pasiune, nu dezvoltare, senzaţia de extrim, senzaţia de zbor, când îmbraci ochelarii şi vezi cum zboară. Totul se întâmplă foarte repede foarte interesant”, a spus OLEG CLIZOV, participant.



Fiul acestuia este pasionat și de robotică și el a fost cel care a l-a îndemnat pe tatăl său să participe la competiție.



”Pe acest cort pe care am zburat astăzi a fost puţin mai greu. Nu a fost aşa cum m-am obişnuit.”



Pasiunea pentru aparatele de zbor a adunat oameni de toate vârstele, atât adolescenți, cât și adulți.



”Eu mă ocup cu robotica de mai mulţi ani, de 6 ani şi căutînd mai multe proiecte la robotică am descoperit dronele şi am hotărât să mă dedic mai mult acestui sport. Acest sport îmi este foarte interesant, doarece dezvoltă foarte mult reacţia, pentru că dronele merg cu aproximativ 100 kilometri pe oră şi trebuie să coteşti foarte repede, să ai reacţie să o manevrezi”, a spus ANDREI COPACI, participant.



”S-a început tot demult şi de la avioane, dronele deja sunt o consecinţă a dezvoltării tehnologiilor moderne, ca un apogeu al realizărilor. De obicei noi zburăm pe avioane, dar am decis să încerc cum e asta”, a spus IURII MATVEI, participant.



Cei care i-au jurizat pe participanți spun că nu este atât de simplu să conduci o dronă.



”Ca să câştigi trebuie neapărat să ai dronă, să participi şi să ai experienţă, deoarece aici sunt deja oameni profesionişti. Trebuie viteză, trebuie să nimereşti , trebuie să îndeplineşti condiţiile, să treci anumite obstacole, din anumite locuri. Cine va face acest lucru va câştiga”, a spus NICOLAE ANDREIUȚ, jurat.



Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este de a face ca această competiție să devină un gen de sport recunoscut.



”În general competiţia merge la viteză, ei trebuie să zboare un anumit număr de cercuri. Este un sistem de cronometrare, care indică timpul, care îi poziţionează pe locuri şi cine ajunge mai repede, ca şi la cursele de maşini de motociclete, e după acelaşi principiu”, a spus ALEXEI SULEIMANOV, organizator.



Evenimentul se află la cea de-a treia ediție.