Specialiştii trag un SEMNAL DE ALARMĂ: Moldovenii consumă mult prea multă pâine

Moldovenii consumă mult prea multă pâine faţă de norma admisă. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, un moldovean mănâncă anual 120 de kg de produse de panificaţie, în timp ce consumul optim ar fi de 45 de kilograme.

Specialiştii trag un semnal de alarmă şi spun că acest lucru poate duce la o creştere semnificativă în greutate şi chiar la obezitate. În plus, obezitatea cauzează maladii grave precum diabetul zaharat, hipertensiunea arterială și boli cardiace.

"120 kg pe an de persoană, asta prea mult. Putem spune că de două ori jumătate mai mult decât trebuie conform normativelor. Fiecare din noi trebuie să limiteze consumul produselor de panificaţie pe zi. Excesul de pâine duce pe primul plan la obezitate", a afirmat gastroenterologul, Victoria Babişchi.

Datele mai arată că timp de un an un moldovean consumă anual 53 de kg de carne şi doar 19 kg de peşte. Consumul de lapte şi produse din lapte este de 242 litri pe an, iar cel de ulei vegetal, de 11 litri. La capitolul fructe ne încadrăm în norma minimă recomandată de specialişti, adică 70 de kg pe an, la fel şi la capitolul legume, 119 kg pe an. În schimb consumul de oră este ideal, 4 ouă pe săptămână, adică 219 pe an. Specialiştii mai atrag atenţia asupra consumului exagerat de dulciuri şi produse de cofetărie, 22 de kg pe an, în timp ce norma este de cel mult 19 kg.

"În cazul unui meniu dezechilibrat evident că o să apară starea de oboseală, o să ne simţim mai puţin energici şi o să apelăm iarăşi la consumul de zahăr, cafea şi ajungem într-un cerc vicios, adică devenim dependenţi de făinoase, dulciuri, băuturi carbogazoase", a menţionat nutriţionistul, Cristina Cerevatenco.

Potrivit studiului, în oraşe, populaţia consumă mai multe lactate, ouă, legume și fructe, iar în mediul rural e mai ridicat consumul de pâine, produse de panificație şi cartofi.

Potrivit raportului, consumul mediu anual de produse alimentare este cu mici excepţii asemănător în 2019 cu cel din 2018.