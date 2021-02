Specialiştii: Măştile de protecţie cu supapă nu ne protejează de noul coronavirus

"Deobicei mă uit la recomandările Ministerului Sănătăţii, care măşti sunt recomandate, care nu. Da, am auzit că şi Ministerul Sănătăţii din România la fel recomandă să nu le purtăm din cauză că ele sunt mai mult pentru lucrătorii în industrie."Mulţi poartă măşti textile sau chirurgicale."Eu am ales să port o mască din material care am cusut-o eu deoarece pot să o port mai mult de două, trei ore şi pot să o schimb de două ori pe zi.""Nu ştiu, văd că şi medicii poartă de acestea, din acest motiv purtăm şi noi, cred că e normal asta."titre "Eu singură îmi cos măştile. Iau bumbac şi cos pentru toată familia.""Aceste măşti nu sunt pentru utilizare în populaţie generală, aceste măşti nu protejează persoana de contaminare a persoanei de alături pentru că există riscul, ca prin aceste supape virusul totuşi să se elimine.", a spus epidemiologul, Angela Paraschiv.Am solicitat un comentariu de la Agenţia Naţională pentru Sănătatea Publică, dar deocamdată nu am primit un răspuns.