Specialiștii BNM: Procesul de redresare a economiei țării va fi lent, iar creşterea PIB-ul se va menţine sub nivelul de 4 %

Criza economică provocată de pandemia de COVID-19 are efecte de lungă durată. Specialiştii Băncii Mondiale susţin că procesul de redresare a economiei Republicii Moldova va fi lent, iar creşterea PIB-ul se va menţine sub nivelul de 4 la sută şi în următorii ani. Discuţiile au fost purtate în cadrul unei conferinţe organizate de Banca Naţională a Moldovei, la 30 de ani de activitate.



"Este foarte îngrijorător faptul că această recuperare a creşterii se planifică să fie una redusă. Noi planificăm PIB-ul îşi va reveni doar până la 3,8 procente în 2021 şi va rămâne la acest nivel în următorii ani. Pesimismul în rândul companiilor a crescut în ultimul an şi tot mai multe companii raportează că nu se aşteaptă să revină la nivelul normal de vânzări în viitorul imediat", a menționat Anna Akhalkatsi, director al biroului Băncii Mondiale în Moldova.

Iar specialiştii Fondului Monetar Internaţional spun că autorităţile trebuie să fie mult mai atente la indicatorii financiari.



"Este nevoie de mai multă stabilitate financiară şi, eventual, trebuie să ţinem cont şi de aşteptările ce ţin de inflaţie. Este foarte important să susţinem această dezvoltare vitală, dar, la fel, şi să implementăm iniţiative legislative cu privire la faliment şi restructurare", a precizat Rodgers Chawani, reprezentant permanent al FMI în Moldova.



Guvernatorul Octavian Armaşu a subliniat rolul BNM pe perioada pandemiei.



"Eforturile depuse de Banca Naţională a Moldovei pe parcursul pandemiei de asigurare a volumelor suficiente de lichidităţi şi a stabilităţii sectorului financiar îşi manifestă efectele. În aprilie anul curent, volumul creditelor noi acordate a fost cu 56 de procente mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut", a spus Armașu.



"Poziţia activă a unei bănci centrale, mesajele de politici monetare şi rata dobânzilor sunt extrem de importante pentru perioada de recuperare economică, pentru că eforturile de supravieţuire a oamenilor de afaceri, în încercarea de a-şi menţine şi susţine activităţile şi angajaţii nu sunt suficiente", a menționat șeful statului, Maia Sandu.



Anul trecut, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere de 7%, recesiune influenţată atât de restricţiile impuse de pandemia de COVID-19, cât şi de seceta care a afectat producţia agricolă.