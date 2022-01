Specialiştii avertizează: Telefoanele mobile şi tabletele încetinesc afectează comunicarea verbală a copiilor

Specialiştii trag un semnal de alarmă. Telefoanele mobile şi tabletele încetinesc dezvoltarea copiilor şi le afectează comunicarea verbală. Logopedul Galina Lozan le recomandă părinţilor să interacţioneze cu micuţii prin diferite activităţi casnice şi să le restricţioneze accesul la dispozitivele digitale. La Grădiniţa numărul 185 din Capitală există un cabinet logopedic de mai bine de 20 de ani, unde specialiştii îi ajută pe copii să depăşească deficienţele de vorbire.



"În ultimii ani s-a observat o legătură între impactul tehnologiilor informaţionale şi problemele de dezvoltare ale copiilor mici. Anume copii până la vârsta de trei anişori. Se observă că copiii care stau în telefoane, în tablete, la calculatoare, la televizor, mai mult de o oră pe zi au anumite probleme de dezvoltare. Nu toţi, dar cu siguranţă jumătate dintre aceştia au probleme nu uşoare şi destul de serioase şi grave", spune Galina Lozan.



Galina Lozan spune că din cauza lipsei interacţiunii verbale cu copiii, aceştia încep să vorbească mai târziu sau pronunţă incorect cuvintele. La grădiniţă, specialistul face zilnic exerciţii cu copiii şi spune că efectele sunt vizibile.



"- Bună ziua, copii!

- Bună ziua.

- Cine merge la logoped?

- Eu, eu.

- Cine a venit astăzi la activitate?

- B Bogdan.

- E Evelina.

- I Iulian.

- E Eva.

- A, E, I, O, U, Ă, Î."



Alina Ştirbu are un băiat de opt ani care a frecventat orele logopedului la grădiniţă:



"Prin unele discuţii cu educatorul, apoi cu educatorul copilului, am înţeles că sunt unele probleme pe care noi ca părinţi le depistăm mult mai târziu, dar de fapt trebuie să lucrăm cu ele mai devreme. Însuşi cuvintele nu erau pronunţate corect şi vocabularul mai restrâns, probabil din cauza vorbirii incorecte."



Specialiştii spun că fiecare grădiniţă ar trebui să aibă un logoped. Doar cu ajutorul lui micuţii pot deprinde vorbirea corectă din primii ani de viaţă.



"Înainte de începerea şcolii, neapărat trebuie să existe aşa o funcţie ca logoped, pentru că avem tendinţa în fiecare an tot mai mulţi şi mai mulţi copii cu probleme de vorbire. Iar educatorul se confruntă cu această problemă în practică, întrucât nu ştie ce să facă, iar în ajutor îi vine, desigur, logopedul", susţine Galina Potapova.



Lilia Pricob, directorul grădiniţei numărul 185 din Capitală, spune că sunt mulţi cei care vor să frecventeze orele de logopedie:



"Noi în instituţie avem doi specialişti, adică două unităţi. Pentru copiii vorbitori de limba română şi pentru copiii vorbitori de limbă rusă. Acum, în instituţie activează centrul logopedic unde sunt cuprinşi majoritatea copiilor din instituţie care au nevoie de acest serviciu logopedic."



Părinţilor le este recomandat să comunice cât mai mult cu copiii, să îi implice în activităţi de dezvoltare a limbajului şi să vorbească clar cu ei, încă de mici. Logopezi sunt nu doar în grădiniţe şi şcoli, dar şi la Centrele medicilor de familie, în spitale şi la Urgență.