Specialiști de talie mondială: Moldova are un potențial turistic enorm, dar acesta încă nu este valorificat în întregime

Republica Moldova are un potențial turistic enorm, dar acesta încă nu este valorificat în întregime. Aceasta este părerea specialiștilor de talie mondială în domeniu turismului care au vizitat țara noastră în cadrul unor întrevederi cu coordonatorii Proiectului de Competitivitate din Moldova.

"Moldova are o ocazie extraordinară să devină o destinaţie turistică, pentru că e o ţară care are resurse incredibile, exact ceea ce caută turiştii. Vor să vadă locuri unde cultura e apreciată şi pusă în valoare şi e important că vinul este o resursă aici, nu doar pentru că oamenilor le place vinul, dar şi pentru că prezintă istoria acestor locuri”, a spus jurnalistul internațional în domeniul turismului, Alex Crevar.



Fostul directorul al Agenției Naționale de Turism a Georgiei, Maia Sidamonidze, spune că Moldova mai are de lucru în domeniu şi cu ajutorul unui plan bine definit, totul este posibil.



"Cred că dacă Moldova devine mai accesibilă, prin zboruri directe, dacă se iau măsuri în privinţa acordării de vize deschise, dacă se vor face produse care să devină avantaje competitive pentru ţară, atunci sunt sigură că Moldova va deveni una dintre cele mai promiţătoare pieţe emergente”, a spus expertul international în domeniul turismului, Maia Sidomonidze.



La rândul lor, reprezentanții Proiectului de Competitivitate din Moldova USAID declară că în cadrul proiectului deja se fac pași fermi spre dezvoltarea turismului național.



”Am ținut mai multe întrevederi cu ministerul și cu agenția de resort, de asemenea s-au ținut seminare de instruire în domeniul comunicării turistice pe plan internațional cu reprezentanții industriei, cu jurnaliști și blogheri din Republica Moldova Pentru a comunica și pentru a crește notorietatea Republicii Moldova pe plan internațional pentru că este prea puțin cunoscută”, a spus vice directorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, Diana Lazăr.



În perioada 5 - 7 septembrie, țara noastră va găzdui ”Conferința Globală de Turism Vitivinicol” unde vor participa 300 de experţi din peste 70 de țări. Evenimentul se află la cea de a treia ediție. Anterior, gazdele conferinței au fost Georgia, în 2016, și Argentina - în 2017.