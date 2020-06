Specialist cu studii superioare! Petru Racu a susţinut cu brio examenul de licență de la ULIM

Specialist cu studii superioare! Fotbalistul Petru Racu, de ani buni jucător al echipei naţionale a Republicii Moldova, a susţinut cu brio examenul de licență la facultatea Drept Internațional a Universității Libere Internaţionale din Republica Moldova.Subiectul tezei de diplomă a fost "Organismele consultative în cadrul sistemului instituțional al Uniunii Europene: structura și funcțiile.""Nu pot să spun că mi-a fost uşor. Am avut timp să mă pregătesc. În ultima perioadă de carantină şi pandemie am avut timp pe lângă fotbal şi m-am pregătit cât de cât bine."În timpul testării online jucătorul a purtat o vestimentaţie mai puţin obişnuită pentru un asemenea eveniment, el aflându-se acasă."Pe jumătate am rămas fotbalist la examen, iar pe jumătate - jurist. MUSCA E foarte cald, caniculă, de acea nu cred că aş putea rezista 4 ore de examen, îmbrăcat în pantofi şi blugi.""Pe parcursul carierei am realizat că domeniul jurisprudenţei are o legătură strânsă pe care o desfăşor. Din acest motiv am decis să fac studiile în domeniul dreptului. Sper, în viitor voi îmbrăţişa o nouă profesie legată cu jurisprudenţa, care are o tangenţă directă cu fotbalul."Noul absolvent al Facultății de Drept Internațional este un fotbalist, internațional moldovean, cu vechi state. El a jucat 48 de meciuri la prima reprezentativă a Republicii Moldova. În luna ianuarie a anului curent, Petru Racu a semnat un contract valabil pe 3 ani cu clubul Petrocub Hânceşti din Divizia Națională de fotbal.