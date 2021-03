Spania, una dintre primele țări din lume care va testa săptămâna de lucru de patru zile

Spania ar putea deveni una dintre primele țări din lume care va testa săptămâna de lucru de patru zile, după ce guvernul a acceptat să lanseze un proiect pilot destinat companiilor interesate de idee, informează The Guardian, transmite digi24.ro.

La începutul anului, micul partid de stânga Más País a anunțat că guvernul spaniol i-a acceptat propunerea de testa ideea. Ulterior, au pornit discuții și acestea sunt încă în derulare.

Din Noua Zeelandă în Germania, ideea săptămânii de lucru de patru zile a câștigat treptat teren la nivel global. Promotorii acestei idei spun că ea îmbunătățește productivitatea și sănătatea mentală a angajaților, dar combate și schimbările climatice. Odată cu izbucnirea pandemiei, conceptul a primit un nou avânt, fiind aduse în discuție mai des teme precum sănătatea angajaților, efectul de burnout și echilibrul muncă-viață socială.

Partidele de stânga din Spania au sesizat acest moment prielnic. "Spania este una dintre țările unde angajații depășesc media europeană. Cu toate aceasta, nu suntem cea mai productivă țară", spune Iñigo Errejón, liderul Más País. "Continui să cred că mai multe ore muncite nu înseamnă neapărat rezultate mai bune".

Programul ar putea debuta în 2021

Deși detaliile programului pilot urmează să fie stabilite alături de guvern, partidul Más País a propus un proiect pe trei ani, în valoare de 50 de milioane de euro, care le-ar permite companiilor interesate să testeze programul de lucru redus cu riscuri minime. Costurile testării săptămânii de lucru de patru zile, potrivit proiectului Más País, ar fi acoperite cu 100% în primul an, 50% în al doilea an și 33% în al treilea an.

"Pe baza acestor cifre, estimăm că am putea avea 200 de companii participante la test, și între 3000 și 6.000 de angajați", a declarat Héctor Tejero, lider al partidului Más País. "Singurele condiții sunt legate de reducerea orelor de muncă și menținerea salariilor și a locurilor de muncă".

Héctor Tejero estimează că programul pilot ar putea debuta chiar în toamna acestui an, introducând prima inițiativă națională de reducerea a programului de lucru de la cea începută în Franța în 1998 - de a reduce săptămâna de lucru la 35 de ore. "Spania va fi prima țară care va încerca un proiect de o asemenea magnitudine", a spus Tejero. "Un astfel de proiect pilot nu a mai fost testat nicăieri în lume".

Partidul Más País a sugerat ca programul pilot să fie condus de un panel de experți, inclusiv reprezentați ai guvernului, ai sindicatelor și angajați ai domeniului privat. Totodată, panelul ar participa la analizarea rezultatelor.

Ce a observat prima companie ca a introdus programul de patru zile

Micul partid de stânga spera ca programul pilot să repete experiența Software Delsol, prima companie privată din Spania care a implementat săptămâna de lucru de patru zile. "Au observat o reducere a absenteismului, productivitatea a crescut și angajații sunt mai fericiți", a spus Tejero.

O sursă din ministerul Industriei din Spania, citată de publicația The Guardian, a declarat că programul pilot este în stadiu incipient. În acest moment, totul este discutabil, de la costul programului la numărul companiilor implicate sau intervalul de timp, potrivit sursei.

Ideea Más País a produs reacții vehemente în anumite industrii, iar unul dintre liderii CEOE, o instituție spaniolă fondată în iunie 1977 care reprezintă comunitatea de afaceri spaniolă, a spus că inițiativa este o "nebunie", pe măsură ce țara se confruntă cu cea mai gravă recesiune de la Războiul Civil. "Ieșirea din această criză va necesita mai multă muncă, nu mai puțină", a spus Ricardo Mur la un eveniment din luna decembrie.