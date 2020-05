Spania, afectată grav de pandemia de coronavirus. Sute de mii de oameni au rămas fără serviciu

Spania este una dintre cele mai afectate țări de pandemia de coronavirus. Din cauza măsurilor impuse de autoritățile de la Madrid, peste 400 de mii de oameni din regiunea capitalei spaniole au rămas fără serviciu. Mai multe asociații caritabile donează pachete cu alimente, iar cozile formate la sediile lor se întind pe sute de metri.



Pandemia afectează în special localnicii din Aluche, un cartier muncitoresc din sudul Madridului. O asociație care se ocupa de protejarea școlilor publice și-a redirecționat eforturile pentru a-i ajuta pe cei rămași fără venituri.

Majoritatea celor care stau la rând pentru a primi gratuit mâncare sunt imigranți, mulți dintre ei din America de Sud:



"Sunt într-o situație foarte proastă. Niciodată nu am cerut ajutor, dar acum am nevoie. De ce? Pentru că nu am ce mânca"



"Este mult mai puțin de lucru, angajatorii ne dau mai puține ore de muncă, așa că situația creată de pandemie ne obligă să cerem ajutorul asociației caritabile".



Iar localnicii nu sunt indiferenţi și îi ajută cu ce pot pe imigranți:



"Este foarte greu să mănânci când știi că vecinul tău nu are ce pune pe masă. Această situație ne obligă să luăm măsuri, iar donațiile pe care le primim de la localnici sunt uriașe".



Duminică, 250 de oameni au primit sacoșe cu fructe, legume, produse făinoase și conserve. Rata șomajului la Madrid a crescut de 10 ori în comparație cu luna martie și a ajuns la 11,3%.