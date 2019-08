Soțul unui deputat, reţinut într-un dosar de contrabandă. Răzbunare politică?!

Șefului postului vamal Cahul, Vasile Bacalu, a fost reținut astăzi pentru 72 de ore, de către Serviciul protecție internă și anticorupție al Ministerului de Interne şi procurorii raionului Cahul. Bacalu figurează într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Potrivit ordonanţei de reţinere, el este bănuit că a facilitat un grup infacţional să treacă peste frontieră, în România, ţigări în valoare de 1,5 milioane de lei şi riscă până la 10 ani de închisoare.

Subiectul a fost discutat şi în Parlament, iar unii deputați cred că are tentă politică, întrucât acesta este soţul deputatului PDM Elena Bacalu.

"Soţul unei colege de-a noastre a fost reţinut azi dimineaţa şi din câte am înţeles nici mari motive nu sunt, fiindcă înainte s-au făcut presiuni ca el să părăsească funcţia. Eu cred că e o chestie care trebuie să ne preocupe pe toţi, fiindcă una este ca să pledăm pentru dreptate, pentru adevăr, pentru ordine şi altceva este când chestia asta poartă un caracter politic", a spus DUMITRU DIACOV, președintele fracțiunii PDM.



"Ceea ce menționați dvs. am citit și eu din presă, m-a informat și doamna Bacalu. I-am spus exact același lucru. Omul care nu este vinovat, nu trebuie să pătimească", a spus ZINAIDA GRECEANÎI, preşedintele Parlamentului.



Contactată telefonic, Elena Bacalu a refuzat să discute despre reţinerea soţului său. Ea ne-a recomandat să luăm legătura cu avocatul. Apărătorul a declarat pentru postul nostru de televiziune că Vasile Bacalu se declară nevinovat.



"El afirmă cu certitudine că nu este implicat în nicio schemă și nu a comis nicio infracțiune. Probabil este o eroare sau o altă acțiune de intimidare, nu pot să mă pronunț acum. Trebuie să analizăm, să vedem", a spus VLADISLAV ROȘCA, avocat.



Serviciul Vamal a anunţat, într-un comunicat de presă, că organul de urmărire penală al instituţiei examinează faptele invocate în cazul anchetei de la Biroul Vamal Sud, în cadrul unei cereri de asistență juridică internațională. Totodată, ca urmare a perchezițiilor din această dimineață la sediul acestui birou, a fost iniţiată o anchetă internă.



Democratul Dumitru Diacov a dat de înţeles că reţinerea soţului Elenei Bacalu are legătură cu activitatea ei politică.



"Am auzit că în rândul guvernării este o dorinţă ca cât mai mulţi deputaţi să depună mandatul şi văd că în fiecare zi aproape depun. Şi am ales că preferabil cei din circumscripţii şi din opoziţie să fie", a spus DUMITRU DIACOV, preşedintele fracţiunii PDM.



În comunicatul Ministerului de Interne, cu referire la acest caz, este menţionat că reţinerea lui Vasile Bacalu se înscrie în obiectivul prioritar asumat de ministrul de Interne, Andrei Năstase, de combatere a actelor de corupţie printre funcţionarii statului.



Acum două săptămâni, liderul formaţiunii "Partidul Nostru", Renato Usatîi, a declarat într-un live pe facebook, că se fac presiuni asupra unor deputați care au câştigat alegerile în circumscripţiile uninominale, menționând şi numele Elenei Bacalu.



"Un cetățean cu funcție înaltă a decis ca odată cu alegerile locale să fie organizate și alegeri în 6 – 7 circumscripții uninominale. Este vorba de doi deputaţi din Cahul. Nu am înțeles care, Groza Ion sau Elena Bacalu. E vorba de Circumscripția Cahul – Cantemir. Adică cineva din Cahul trebuie să-și dea demisia", a spus RENATOU USATÎI, liderul formațiunii “Partidul Nostru”.



Elena Bacalu a câştigat alegerile în circumscripţia nr. 42 Cantemir, în componenţa căreia intră şi o parte din raionul Cahul, câştigând în faţa socialistului Vladimir Ţurcan cu doar 65 de voturi.