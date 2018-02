Soţii Obama în muzeu. National Portrait Gallery a dezvelit portretele lor

La un an după ce au părăsit Casa Albă, Barack şi Michelle Obama rămân în centrul atenției. Portretele celor doi soţ au fost prezentate oficial la National Portrait Gallery. Tablourile vor face parte din colecția prezidențială, proprietate a Casei Albe și a muzeului Smithsonian.



Portretul care îl reprezintă pe Barack Obama este semnat de artistul afro-american Kehinde Wiley. Fostul preşedinte este aşezat pe un scaun, iar fundalul e plin de verdeaţă şi flori. Obama nu a ezitat să facă și câteva glume pe seama celui care l-a imortalizat.



"Prima lui dorință a fost să mă ridice în slăvi, să mă pună în ipostaze mărețe, cu potârnichi în jurul meu, cu sceptrul în mână și urcat pe cal. I-am explicat însă că am îndeajuns de multe probleme politice fără ca să mă facă să arăt ca Napoleon", s spus Barack Obama, fostul președinte al SUA.



Într-un portret similar, şi Michele Obama stă pe scaun. Fundalul este însă de un fundal albastru intens, iar fosta primă doamnă a Statelor Unite este îmbrăcată într-o rochie lungă s-a declarat deosebit de onorată și emoționată.



"Nu cred că cineva din familia mea are un portret al său, nu mai vorbesc despre un tablou care va face parte din Galeria Națională", a spus Michele Obama, fosta primă doamnă a SUA.



National Portrait Gallery a fost inaugurată în 1968 și găzduieşte singura colecţia completă a portretelor prezidenţiale din afara Casei Albe.