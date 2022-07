Soția opozantului rus Alexei Navalnîi acuză că ar fi fost filată în timp ce se afla la Chișinău

Soția opozantului rus Alexei Navalnîi acuză că ar fi fost reținută abuziv pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar apoi ar fi fost filată, după ce a ieșit dintr-un hotel din Capitală. Iulia Navalnîi a scris despre asta pe contul său de Instagram.

"La punctul de control am fost rugată să merg într-o altă încăpere. La întrebarea de ce am fost reținută mi s-a răspuns că este o procedură obișnuită pentru cei care pentru prima dată ajung în țară. Am fost înrebată unde m-am cazat, dacă am bilet de întoarcere. Am avut toate cele necesare, dar nu m-au lăsat să plec și nici nu mi-au returnat pașaportul. Într-un final, pașaportul a fost returnat, dar am fost întrebată dacă sunt sigură vreau să intru în Moldova", a scris Iulia Navalnîi.

O altă situație neplăcută s-ar fi produs în timp ce ieșea din hotel.

"A doua zi când am ieșit din hotel am observat un bărbat care stătea în picioare, cu poșetă, vorbea la telefon. Totul este așa cum ar trebui să fie. Eu am plecat mai departe, iar el m-a urmat. În general, mi-a plăcut foarte mult la Chișinău. M-am simțit ca acasă, la Moscova: nu m-au lăsat să trec la graniță, au făcut publicitate în aer liber."

Într-un final, ea o întrebă pe Maia Sandu de ce o urmărește.

Președinția a reacționat la acuzațiile Iuliei Navalnîi. Într-un comunicat de presă se menționează că instituția a cerut responsabililor clarificări în legătură cu situația semnalată de aceasta.

"S-a dispus investigarea și clarificarea situației de către instituțiile competente - atât în ceea ce ține de verificările la care a fost supusă la sosirea în țară, pe Aeroportul Chișinău, cât și în legătură cu pretinsa sa urmărire", se arată în comunicatul Președinției.

Instituția mai precizează că, din 24 februarie, toți cetățenii străini din spațiul CSI sau din țări cu pericol de migrațiune sunt supuși unor proceduri suplimentare de control, la intrarea în Republica Moldova.