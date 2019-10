Soţia lui Andrei Năstase a declarat că nu se simte în siguranţă în Moldova

Angela Năstase, soţia lui Andrei Năstase, cel care râvneşte la cârma Primăriei Chişinău a declarat că nu se află în siguranţă în Republica Moldova și nu știe când va reveni în țară. Și asta chiar dacă soțul ei este ministru degrevat al Afacerilor Interne, iar cumătrul ei, Gheorghe Balan deține interimatul la Inspectoratul General al Poliţiei. Angela Năstase a făcut această declarație la 20 octombrie, după ce şi-a exercitat dreptul de vot împreună cu soţul ei.



"Angela Năstase: Eu mi-aş dori să-mi plimb copilul în acest oraş. Să fie în primul rând siguranţă.

Reporter: O să reveniţi în Chişinău dumneavoastră cu familia?

Angela Năstase: Va veni şi ziua, şi noi vom reveni."



Recent, în cadrul unei emisiuni televizate, și soțul ei, Andrei Năstase, a spus că nu se simte în siguranţă în Moldova.



"Nu ne simţim prea bine, nu ne simţim în siguranţă. Să nu credeţi că ne simţim cumva în siguranţă. Nu umblu cu bodyguarzi, nu umblu cu maşini blindate, cu chestii, dar totuşi încă mai planează un anumit pericol asupra mea. Atunci când am ajuns la Ministerul de Interne chiar mi-au sugerat că ar trebui să îmi iau pază", a spus Andrei Năstase.

Şeful interimar al Inspectoratului General al Poliţiei susţine că nu poate comenta declaraţiile cumătrei sale, întrucât nu cunoaşte contextul în care au fost spuse.



"Eu nu pot să dau apreciere, ceea ce a declarat doamna Angela Năstase, dar nu exclud că cineva a luat şi a... declaraţiile doamnei Angela Năstase au fost fie înţelese greşit fie denaturate.

- Păi şi cum răspundeţi?

- Nu pot răspunde. Vă zic, răspund personal de mine, răspund de familia mea, zic ne simţim în siguranţă la moment", a declarat Gheorghe Balan, şeful interimar al IGP,



Iar preşedintele Comisiei parlamentare Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică, Chiril Moţpan, nu a vrut să comenteze situaţia.



"Chiril Moţpan: Nu vă pot oferi pentru că eu sunt în drum, sunt la volan acuma şi nu pot vorbi chiar, nu vă supăraţi.

Reporter: Putem reveni mai târziu la dumneavoastră?

Chiril Moţpan: Nu ştiu, nu cred. Nu văd.. nu ştiu, eu plec înafara oraşului şi nu ştiu când revin şi când ajung unde îmi trebuie. Îmi pare rău dar nu vă pot ajuta cu nimic acum. "



Am întrebat şi locuitorii Capitală dacă se simt în siguranţă. Majoritatea oamenilor susţin că nu le este frică să trăiască în oraş.



"- Noi care stăm aici de ani de zile, am muncit, iubim oraşul nouă ne place. Dar cui nu îi place, pleacă.

- Dumneavoastră vă simţiţi în siguranţă?

- Foarte. "



"- Vă simţiţi în siguranţă în Chişinău?

- Da, cinstit vă zic că da. Eu am posibilitatea să plec unde vreau, dar nu voi schimba Chişinăul pe nimic."



"În orice caz, pe străzi e mai linişte, mai aranjat."



"Dacă aşa persoane nu-s în siguranţă, atunci oamenii simpli..."



Angela Năstase, soţia liderului PPDA, locuieşte de ani buni în Frankfurt, Germania, împreună cu cei trei copii.