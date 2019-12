Şoseaua Chişinău-Ungheni nu va fi dată în exploatare la timp. Firma care o repară are DATORII faţă de muncitori

Traseul Chişinău-Ungheni, care trebuia să fie reparat până la sfârşitul acestui an, nu va fi dat în exploatare la timp. O recunoaşte chiar ministrul Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi, care numeşte un al treilea termen limită pentru compania care efectuează lucrările, anul 2020. Se întâmplă din cauza iresponsabilităţii agentului economic, care ar avea mai multe datorii față de furnizorii de materiale de construcții dar şi plata salariilor. Astfel, unii lucrători au refuzat să mai muncească şi au plecat de pe şantier. Unii angajaţi spun că restanţele salariale sunt de mai bine de jumătate de an şi intenţionează să-i acţioneze în judecată pe responsabili.

Compania care a fost contractată pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului naţional Chişinău-Ungheni a arendat în 2015, 14 microbuze private care transportau muncitorii pe şantier dimineaţa şi seara. Printre posesorii de maşini este Andrei Alexa. Bărbatul spune că nu şi-a mai primit banii de pe arenda maşinii de jumătate de an, iar compania îi achită doar motorina. Banii pentru reparaţia şi întreţinerea vehiculului sunt cheltuiţi din buzunarul propriu.



"Maşina circulă în fiecare zi. Lucrez şi sâmbăta şi duminica fără întrerupere, dar maşina, tehnica se strică. Ne amăgesc cu minciuni şi gata iată aşa eu de câte ori intru şi la Murat, Nazim, Simur promit sarea şi marea şi nimic nu ne dă. Mergem în judecată, toţi ce o să facem. Gata până aici, a ajuns cuţitul la os", a spus Andrei Alexa, şofer.



În aceeaşi situaţie sunt şi alţi şoferi.



"Noi înţelegem că şi noi vrem drumurile să fie bune, dar deja nu se mai poate să aşteptăm atâta timp cât vor ei. Iată ne descurcăm cu salariul la soţie. Iată spune că a făcut ieri un transfer şi am sunat-o pe soţie şi spune că pe luna mai".



"Am pus un băiat şi a lucrat pe maşină, i-am plătit salariu şi eu am mers la Moscova, am lucrat patru luni de zile şi i-am plătit, nu îmi dau banii mei, nu ştiu dacă îi vor mai da".



Nici lucrătorii de pe şantier spun că nu-şi primesc salariile la timp:



"Alaltăieri am primit pe septembrie şi restul o să ni le dea".



"Zilele trecute au dat pe luna septembrie. Cred că degrabă o să fie şi pe octombrie şi pe noiembrie".



Am încercat să obţinem o explicaţie de la responsabilii companiei, însă nici directorul şi nici vicedirectorul nu se afla la locul de muncă.



Am reuşit să vorbim însă cu contabila-şef a companiei, care a recunoscut că firma are datorii față de furnizorii de materiale de construcții, dar şi faţă de alte întreprinderi.



"Dumnevoastră sunteţi la curent că întreprinderea dată are restanţe la achitări, sunteţi la curent?. La noi sunt restanţe nu numai la dânşii, dar sunt restanţe şi la alte întreprinderi şi noi proporţional când primim o sumă de bani noi proporţional împărţim", a declarat Ana Dascăl, contabil-şef.



Potrivit ministrului Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi, compania care efectuează lucrările a fost penalizată de mai multe ori de către minister, pentru că nu şi-a onorat mai multe obligaţiuni. Totodată, ministerul Economiei şi Infrastructurii spune că ştie despre problemele financiare cu care se confruntă compania, iar muncitorii ar trebui să sesizeze Inspecţia Muncii.



"Compania lucrează în cadrul legal al Republicii Moldova care cade sub incidenţa şi a inspecţiei muncii şi a altor legislaţiei şi lucrătorii companiei ca şi orice lucrători ca şi orice cetăţean a Republicii Moldova au drept pentru protecţie şi protecţia lor este asigurată de către stat", a menţionat Anatol Usatîi, ministrul Economiei și Infrastructurii.



Conform contractului, firma responsabilă de lucrări, trebuie să asigure reabilitarea drumului Chișinău-Ungheni pe o lungime de 83,82 km.