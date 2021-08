Şoseaua care face legătura între Cahul şi portul internaţional Giurgiuleşti, dezastru pentru şoferi. Ce spun autorităţile

Drumarii au început să cârpească şoseaua care face legătura între oraşul Cahul şi portul internaţional Giurgiuleşti. Plin de gropi şi denivelări, drumul, considerat strategic şi de importanţă naţională, e un adevărat test de rezistenţă pentru şoferii care se încumetă să-l parcurgă.Şoseaua trece prin mai multe sate. În unele zone s-au format adevărate cratere, care nu pot fi ocolite."Colibaşul se termină, intraţi în satul vecin Brînza. Vasăzică e dezastru, nici nu se discută."Şoferii de camioane care merg cu marfa în portul Giurgiuleşti sunt exasperaţi de situaţie."Fugim de una şi dai peste 10 cred că. Aşa, eu nu le număr, dar cred că aşa este. "De mai bine de o săptămână, drumarii au început plombarea gropilor, însă lucrările sunt făcute de mântuială."Plombă lângă plombă. Nu ştiu cât o să ţină. Un an de zile, până la primul îngheţ. Nu are rost, mai bine să facă mai puţin, da capital.""Are sens să plombaţi gropile, când rămân astfel de crăpături în urmă?- Nu ştiu. Părerea mea e că ar trebui pus un strat nou de asfalt. Acesta e foarte vechi."Directorul adjunct al Administraţiei de stat a Drumurilor, Ion Drucec, susţine că nu sunt bani pentru o reabilitare capitală, dar că sunt planuri pe viitor."Va fi inclus în programul de proiectare, cu ulterioara executare a lucrărilor fie din fonduri interne, fie din cadrul programelor de finanţare externă sau din contul fondului rutier.- Este vreun buget pentru asta sau încă nu se ştie?- Este prematur de vorbit."Şoseaua care face legătura între oraşul Cahul şi portul Giurgiuleşti are 50 de kilometri.