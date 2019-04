SOROCA, PLATOU DE FILMARE. În oraș se filmează o coproducţie moldo-rusă

Sute de oameni cu drapele au blocat, ieri, centrul oraşului Soroca. Mulţimea adunată a scandat că vrea în Europa.

De fapt, nu a fost o manifestaţie adevărată, ci o scenă dintr-un film artistic, o coproducţie moldo-rusă.



Cei care nu ştiau despre filmare puteau fi induşi în eroare de numărul mare de oameni care scandau lozinci proeuropene. Localnicii erau la curent că strada Mihai Eminescu este transformată în platou de filmare pentru pelicula "Lapte de pasăre".



Pentru scena mitingului au fost cheltuiţi aproximativ 46 de mii de lei. Fiecare figurant a primit 200 de lei, iar la apelul cineaştilor au răspuns chiar mai mulţi decât era nevoie.



"Aseară ne-au sunat să venim. Este obositor."



"E bine, nu e bine, vedem. Este o filmare antipolitică am înţeles. Pur şi simplu mă gândesc dacă un film să iasă despre Soroca, socot că nu e chiar rău."



Filmul spune povestea unui băiat din regiunea transnistreană care vrea să ajungă în Europa, în căutarea unei vieţi mai bune. Scenariul este scris de moldoveanul Eugen Marian, care este la prima sa experienţă de regizor şi scenarist.



"Totul se întâmplă în cele şapte zile dinaintea sărbătorilor de Paşte, adică în săptămâna patimilor. Toate evenimentele au o legătură directă cu ultimele zile ale lui Iisus Hristos pe pământ. Este vorba despre un adolescent, care încearcă să îşi rezolve problemele cu Isus Hristos, iar cu el se întâmplă ceea ce s-a întâmplat şi cu Hristos", a spus regizorul Eugen Marian.



Interesant e faptul că nimeni nu ştie cum se va termina filmul. Scenariul este modificat din mers şi după un an şi jumătate de la apariţia primei versiuni. Rolul adolescentului care caută o viaţă mai bună e jucat de Vitalie Nazarenco, un tânăr de 22 de ani din Crimeea.



"Până să înceapă filmările, eu am locuit singur o lună într-un sat, unde avem filmări. Departe de societate, am început să intru în acest rol, chiar m-a ajutat. Eu nu repet replicile niciodată, pentru că uneori, aflu de anumite scene cu doar o zi înainte", a spus actorul Vitalie Nazarenco.



Bugetul pentru realizarea peliculei "Lapte de pasăre" este de peste 11 milioane, din care 1,3 milioane vin din fondurile Centrului Naţional al Cinematografiei din Moldova, restul fiind fonduri din Rusia. Pentru scena din Soroca au lucrat 65 de profesionişti moldoveni şi ruşi.



"Este pentru prima dată când se filmează un film întreg pe teritoriul Republicii Moldova. Este preconizat pe mai 2020 finalizarea deja, copy, dcp şi colarizarea. După aceasta, orice film are o viaţă de festivale. O să umble un an pe la festivale. Eu sper şi văzând materialul care iese, eu tare mizez pe festivale mari de la Cannes, Berlin, Veneţia", a spus directorul casei de producţie, Sergiu Pascaru.



Directorul Centrului Naţional al Cinematografiei, Valeriu Jereghi, spune că în acest an, casele de producţie din ţara noastră vor realiza cinci coproducţii internaţionale.



"Noi suntem cunoscuţi ca la început de cale şi prin aceste coproducţii noi avem o şansă şi o posibilitatea de a ne extinde, să colaborăm cu colegii noştri din mai multe ţări", a spus director al Centrului Național al Cinematografiei din RM, Valeriu Jereghi.



Filmările au loc în mai multe locuri din ţară. Următoarea scenă va fi turnată la Dubăsari.