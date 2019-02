Șor și Platon au finanţat două campanii electorale ale PSRM, Igor Dodon a fost şi în vacanţe pe banii lui

Ilan Şor susţine că este ameninţat de preşedintele ţării, Igor Dodon. Potrivit lui, şeful statului i-ar fi dat de înţeles că ar putea orchestra deschiderea unor dosare penale în Rusia, în care să figureze membrii familiei sale.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă, în care Ilan Şor a menţionat că nu s-a aşteptat la aşa ceva de la Dodon, pentru că anterior erau prieteni şi au zburat împreună cu avionul. Mai mult, Şor le-a arătat jurnaliştilor o geantă, despre care spune că i-a fost transmisă lui Igor Dodon, fără a preciza ce era în ea. Pe de altă parte, reprezentanţii Preşedinţiei au calificat dezvăluirile lui Şor drept "provocări" şi a anunţat că nu vor să le comenteze.

Ilan Şor a declarat că Igor Dodon i-a transmis, prin intermediul unui prieten de familie, că soția și copiii că vor avea probleme serioase în Rusia.



"El a transmis că, la cererea lui, coordonatorii lui politici şi Serviciul de Securitate al Federaţiei Ruse vor organiza aceste probleme, deschizând procese penale în Rusia, cu implicarea mea şi a familiei mele", a declarat Ilan Șor, candidat "Partidul Şor".



Preşedintele Partidului "Şor" a declarat că nu s-a aşteptat că Igor Dodon va face astfel de ameninţări, pentru că, până acum, aceştia aveau relaţii foarte bune. Ilan Şor a declarat că, împreună cu Veaceslav Platon, a finanţat două campanii electorale ale PSRM şi că Igor Dodon a fost şi în vacanţe pe banii lui.



"Nu o singură dată, din contul meu, Dodon a vizitat Moscova, a zburat cu avionul meu, a mers cu maşinile mele, a trăit în casa mea. Noi am petrecut vremea împreună, în casa mea, am cinat împreună cu familiile. Împreună am zburat în diverse oraşe, cu avionul meu. De exemplu, am fost în Monaco, la un meci de fotbal", a declarat Ilan Șor, candidat "Partidul Şor".



Şor a mai arătat şi o geantă în care ar fi fost ceva ce i-a dat lui Igor Dodon, dar nu a specificat exact despre ce este vorba.



"Uitaţi-vă la această geantă, în ea a fost "ceva foarte mult", care a primit Igor Dodon de la mine. Aş putea să trimit această geantă la Preşedinţie. Poate acest miros sau mărimea o să vă mai amintească de ceva, da Igor Dodon?", a declarat Ilan Șor, candidat "Partidul Şor".



Ilan Şor a mai menţionat că, deşi Igor Dodon s-ar fi lăudat cu relaţiile pe care le are în Rusia, şeful statului este ironizat de presa de acolo.



"Cât este de înjositor faptul că postul TV pe care Dodon îl retransmite în Moldova îşi şterge picioarele de el, îl înjoseşte şi, în acelaşi timp, umileşte întregul popor moldovenesc", a declarat Ilan Șor, candidat "Partidul Şor".



După conferinţa lui Şor, Carmena Sterpu, consultantul principal în cadrul Serviciului de presă al Preşedinţiei, a menţionat pe Facebook că este regretabil că unii candidați la alegerile parlamentare încearcă să atragă președintele și instituția prezidențială în polemici politice cu temei fictiv. Prin urmare, Președinția nu se implică în lupta electorală, iar şeful statului nu răspunde provocărilor.