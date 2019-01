Sony completează oferta de TV-uri din seria MASTER cu modelele LED 8K HDR şi OLED 4K HDR

Sony anunţă modelele ZG9 8K HDR Full Array LED şi AG9 4K HDR OLED. Gama de TV-uri MASTER de la Sony reprezintă "vârful de lance" în materie de calitate a imaginii disponibilă pentru consumatori, aceste televizoare fiind capabile să afişeze imagini cu aspect fidel versiunii în care au fost create, scrie go4it.ro.

Eticheta MASTER le este aplicată doar celor mai bune televizoare Sony şi garantează calitatea imaginii, culoare, contrast şi claritate premium, la un nivel comparabil monitoarelor folosite de profesionişti. TV-urile din seria MASTER dispun de funcţionalităţile Netflix Calibrated Mode şi IMAX Enhanced, pentru a asigura difuzarea conţinutului aşa cum a fost el conceput.

Noile modele Sony încorporează Picture Processor X1 Ultimate, un procesor de imagine de ultimă generaţie optimizat pentru maximizarea calităţii imaginii. Introdus toamna trecută în modelele AF9 şi ZF9 din gama Master, acest procesor joacă un rol central în furnizarea imaginilor de calitate ridicată specifice acestei serii. Special creat pentru 8K, noul procesor de imagini poate detecta şi analiza fiecare obiect din imagine, aproximând ceea ce au dorit să transmită creatorii conţinutului.

Componentă cheie a experienţei de vizionare, sunetul esteoptimizat folosind o tehnologie numită Sound-from-Picture Reality, care reproduce cu precizie poziţia sunetului pe ecran, astfel încât atunci când actorii vorbesc, sunetul pare să vină direct dinspre aceştia şi nu de la un difuzor aflat în partea de jos a televizorului.

Televizorul ZG9 Super-Large Sized

Televizoarele supradimensionate devin tot mai populare, noile modele ZG9 de 98” şi de 86” adresând cerinţele utilizatorilor. Sony urmăreşte să maximizeze experienţa cu ecrane foarte mari în living, introducând o rezoluţie mai mare cu primul său televizor 8K HDR adresat pieţei consumer. Având un număr de linii orizontale şi verticale de două ori mai mare, rezoluţia 8K oferă de patru ori mai mulţi pixeli decât cea 4K (sau de 16 ori rezoluţia Full HD). Această rezoluţie oferă o experienţă de vizionare mai în profunzime, astfel că TV-urile mari 8K se văd la fel de bine de aproape şi de la distanţă.

Tehnologii complet noi au fost dezvoltate pentru folosirea cu ecrane 8K, cum ar fi Backlight Master Drive cu full-array local dimming şi 8K X-tended Dynamic Range PRO. Backlight Master Drive pe ZG9 are module LED care sunt controlate independent, maximizând nivelul de contrast perceput. Pentru a extrage maximum din acest sistem backlight, 8K X-tended Dynamic Range PRO foloseşte energia economisită pentru a amplifica luminozitatea din zonele unde aceasta trebuie intensificată.

Televizoarele OLED Premium AG9

AG9 este noul vârf de gamă 4K HDR OLED, disponibil în 3 modele, de 77”, 65” şi 55”, cu un design foarte subţire.

AG9 are o grosime redusă; atunci când este montat pe perete cu ajutorul sistemului SU-WL8502, se află la o distanţă de 2 ori mai mică de perete faţă de modelul anterior. În plus, pentru a oferi cea mai bună poziţie de vizionare şi utilizare flexibilă, SU-WL850 are funcţie de rotire, astfel că poziţia televizorului poate fi ajustată în funcţie de preferinţele utilizatorului.

Precum ZG9, televizoarele AG9 au funcţionalităţile Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced, Dolby Vision™ şi Dolby Atmos™ pentru a oferi o experienţă fidelă viziunii creative a artiştilor. Pe lista scurtă a conţinutului dedicat promis pentru cursul acestui an intră şi clipuri IMAX Enhanced, inclusiv o selecţie de hit-uri box office de nivel mondial ale Sony Pictures Entertainment, precum VENOM, Spider-Man: Homecoming şi Jumanji: Welcome to the Jungle. La lansare, programul IMAX Enhanced va fi disponibil în 5 ţări din Europa: Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Germania, Franţa şi Italia, urmând să fie incluse mai multe ţări în viitor.