Sony ar putea lansa un telefon pliabil cu ecrane transparente

Telefoanele pliabile sunt acum pe cale să ajungă în mâinile utilizatorilor, primii doi producători care se pregătesc de o lansare fiind Samsung şi Huawei. Desigur, Lenovo, Oppo şi alte companii s-au arătat interesate de acest nou concept de dispozitive, însă probabil că unul dintre cele mai interesante design-uri de acest gen de până acum vine de la Sony, care pare să investească în dezvoltarea de ecrane transparente pentru noi modele pliabile, scrie go4it.ro.

Un brevet înregistrat în primăvara anului curent şi publicat abia de curând de Sony pare să pregătească compania pentru dezvoltarea un dispozitiv cu două ecrane, fiecare dintre acestea putând opera într-un mod transparent. Astfel, dispozitivul va putea fi folosit în mai multe moduri, cu ambele display-uri transparente, putând vedea în spatele dispozitivului prin fiecare dintre ecrane, doar cu un ecran transparent, putând observa două imagini suprapuse, sau cu ambele display-uri în mod "opac".

Transparenţa pare să fie realizată prin dezactivarea pixelilor care nu afişează informaţie, textul sau imaginile care se află pe ecran fiind neafectate de această transparenţă. Dacă ar fi să comparăm aceste display-uri cu ceva ce am văzut în filmele SF de curând, am putea compara telefonul Sony pliabil cu dispozitivele de comunicare din serialul The Expanse, care includ de asemenea ecrane complet transparente.

Nu este clar însă de ce un dispozitiv cu ecran care poate deveni transparent ar trebui să fie şi pliabil, cele două concepte de design putând avea succes independent în cazul în care sunt bine puse la punct individual.

Tot Sony pare să ia în considerare lansarea unui smartphone sau a unei tablete cu ecran care poate fi rulat, un concept pe care l-am văzut demonstrat de către mai multe companii în trecut, printre care şi LG, care a prezentat anul trecut un televizor 4K cu astfel de ecran.

Nu ar trebui să ne aşteptăm să vedem un telefon cu ecran transparent pe piaţă prea curând, limitările tehnologice din prezent făcând imposibilă momentan integrarea într-un dispozitiv mobil. Totuşi aceste brevete demonstrează faptul că Sony nu renunţă la piaţa de mobile, având în dezvoltare noi tehnologii, în ciuda faptului că telefoanele sale nu se vând foarte bine în ultimii câţiva ani.