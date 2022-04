Sondaj: Peste 80 la sută din moldoveni nu au participat niciodată la jocuri de noroc de tipul loteriilor sau pariurilor sportive

Studiul realizat de IData arată că doar 17,5 la sută dintre moldoveni au participat la jocuri de noroc de tipul loteriilor sau pariurilor sportive.

Întrebaţi cât de des participă, 8 din 10 participanţi la sondaj au declarat că nu au participat niciodată şi doar 1,3 procente au răspuns că participă săptămânal.

Printre întrebările adresate respondenţilor se numără şi cea privind suma de bani pe care ar fi dispuşi să o cheltuiască lunar pentru participarea la jocurile de noroc de tipul loteriilor sau pariurilor sportive. Aproape un sfert dintre persoanele intervievate au indicat suma de maxim 100 de lei şi doar 0,8 la sută s-au arătat dispuşi să scoată din buzunar mai mult de 5 mii de lei la sută pentru acest tip de distracţie. Iar puţin peste 70 la sută fie au declarat că nu ştiu sau nu au răspuns la această întrebare.

Sondajul realizat de IData şi care este parte a unei cercetări complexe efectuatp de "Legal Business Monitor" mai arată că doar 5,6 % dintre respondenţi susţin că publicitatea la televizor i-a determinat sau i-ar putea determina să participe la jocurile de noroc de tipul loteriei sau pariurilor sportive şi doar 2,5 la sută au admis că pot fi influenţaţi de publicitatea pe internet. Asta în timp ce aproape 78 la sută dintre participanţii la sondaj au declarat că nimic nu-i poate determina să participe la jocuri de noroc.

Aceste date vin în contradicţie cu declaraţiile deputatului PAS Dumitru Alaiba care declara că proiectul său privind interdicţia publicităţii pentru loterie şi pariuri sportive ar urma să soluţioneze dependenţa de jocuri de noroc, susţine directorul organizaţiei "Legal Business Monitor".

"Concluzia preventivă pe care o pot face este următoarea: Dacă autorul modificărilor de lege privind jocurile de noroc ar fi efectuat preventiv un astfel de sondaj şi alte cercetări de ordin economic, cel mai probabil, cred că astfel de modificări nu ar fi fost operate. Pentru că acea problemă reclamată de autorul proiectului de lege noi nu am depistat-o. Nu nu am văzut problema dependenţei. Noi nu am văzut sume mari de bani pe care oamenii le-ar cheltui pentru jocuri de noroc. Şi noi nu am constatat anumite cifre mari care ar arăta că publicitatea într-adevăr influenţează decizia de a participa la jocuri de noroc. Acolo este un procent foarte moc, dacă atrageţi atenţia", a spus Victoria Kriukova, director "Legal Business Monitor".

Întrebat despre sondajul IData, Dumitru Alaiba susţine că interpretarea rezultatelor este falsă, chiar dacă recunoaşte că nu le-a văzut.

"- Nu am văzut studiu, nu ştiu despre ce vorbiţi.

- 98% din persoane au declarat că nu sunt dependente şi doar 2% sunt dependenţi, dar aşa şi rămân dependenţi, adică publicitatea nu influenţează pe ei să joace.

- Este un fals, probabil… interpretați acum. Eu nu am văzut studiu. Nu pot să mă pronunţ, dar dacă vorbiţi despre legea pe care am votat-o în iarnă, ea nu se schimbă.

- Dar în baza căror studii dumneavoastră aţi văzut aceasta legătură între publicitate şi dependenţa oamenilor?

- În baza cifrelor privind vânzările, numărul de bilete, numărul de …

- Anume publicitatea, anume ca publicitatea să influenţeze?

- Asta şi spun… hai că noi am avut discuţia asta de o mie de ori", a menționat Dumitru Alaiba.

În opinia expertului de media Dumitru Ţîra, care se numără printre criticii "Legii Alaiba", singurul efect al interdicţiei publicităţii pentru loterie şi pariuri sportive constituie pierderile financiare suportate de stat şi de către instituţiile de presă.

"Statul deja a pierdut peste 12 milioane de lei doar în primele trei luni, respectiv, cred că peste cinci luni cifra respectivă urcă la cel puţin 18-19 milioane de lei. Pe de altă parte, dacă e să vorbim despre impact direct asupra instituţiilor mass-media, asta e minus un milion-un milion şi 200 de mii pe an, care deja din cauza războiului din Ucraina a afectat cu o descreștere doar la televiziuni minus 30%, ca alt tip de efect, jocurile de noroc, de fapt, nu au dispărut, dar s-au reactivat jocurile de noroc clandestine, sau ilegale", a spus Dumitru Ţîra.

Creşterea numărului de moldoveni care joacă pe site-uri ilegale, care nu achită taxe în bugetul statului moldovenesc, este reclamată şi de către NGM Company, partenerul privat al companiei de stat "Loteria Naţională a Moldovei" în domeniul loteriei şi pariurilor sportive. De notat că multe dintre site-urile ilegale de jocurile de noroc pe care au migrat unii jucători moldoveni activează pe site-urile din Federaţia Rusă şi îşi au conturile bancare în zone off-shore.

"Din păcate, nu sunt blocate site-urile operatorilor ilegali, există problema că e posibil să fie suplinite conturile băneşti pe aceste site-uri, inclusiv pe site-uri, a căror proprietari sunt din Rusia. Iar aceasta provoacă pierderi financiare statului. Şi aş vrea să adaug că acele prognoze pe care le-am avut, 300 de milioane de lei profit pentru stat, nu au legătură cu creşterea numărului de jucători, dar au legură cu faptul că noi am mizat că acei jucători care erau la noi şi jucau pe site-ul de stat al "Loteriei Naţionale a Moldovei" ar fi rămas să joace în continuare. Însă, acum, numărul acestor jucători s-a micşorat de două ori, comparativ cu anul trecut. În acelaşi timp, statistica noastră arată că, aceşti oameni nu au încetat să joace, dar ei au migrat pe site-uri ilegale", a declarat Palmen Milanov, director "NGM Company".

NGM Company susţine că doar în primele trei luni ale acestui an, companiile de stat "Loteria Naţională a Moldovei" şi "Poşta Moldovei" au suportat pierderi financiare de peste 22 de milioane de lei, odată cu interdicţia impusă pentru publicitatea la loterie şi pariuri sportive. De asemenea, pierderi financiare au suportat şi primăriile şi distribuitorii, a mai precizat Plamen Milanov.