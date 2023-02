Sondaj IMAS: Pentru cine ar vota moldovenii, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenţiale

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenţiale, Maia Sandu şi predecesorul său, Igor Dodon, ar lua cele mai multe voturi. Asta arată datele ultimului barometru al opiniei publice.

Potrivit sondajului, actualul şef al statului ar obţine cele mai multe voturi, adică 25,2 la sută. Rezultatul este cu 1,7 puncte procentuale mai mic decât în noiembrie 2022. Urmează în top Igor Dodon cu 20,4 la sută, în creştere cu 0,8 puncte procentuale.

Pe locul trei este primarul Capitalei. Pentru Ion Ceban şi-ar dat votul 8,2 la sută dintre cei chestionaţi. Cifra este în scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de acum trei luni.



"O comparatie intre mandatul doamnei preşedinte Maia Sandu cu fostul preşedinte Igor Dodon, 54 % consideră că actualul mandat al Maiei Sandu e mai rău, 29 la sută că e mai bine. ''



În cazul unor alegeri parlamentare anticipate, în legislativ ar ajunge aceleaşi formaţiuni care sunt şi acum. Blocul Comuniştilor şi al Socialiştilor ar acumula cele mai multe voturi - 26,4 la sută. Partidul Acţiune şi Solidaritate, aflat acum la guvernare, ar fi susţinut de 24,8 procente dintre participanţii la sondaj, iar Partidul "ŞOR" ar obţine 11,2 procente din voturi.

Formaţiunea Partidul Nostru ar acumula puţin peste 4 la sută din voturi, iar Mişcarea Alternativa Naţională - 3,5 la sută.



"PAS-ul într-un an şi jumătate îşi pierde o treime din electorat, are o scădere de aproape 3 la sută chiar şi faţă de sondajul anterior din noiembrie 2022. BCS-ul tot un trend descendent, dar ceva mai lent. Aproape 2 procente jumate pierde şi Partidul Şor, în timp ce Partidul Nostru, odată cu anunţul lui Usatî pare să dea semnale de revenire. ''



Pentru Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei şi-ar da votul 2,4 la sută dintre cetăţeni, iar pentru Partidul Democraţia Acasă - 1, 4 la sută. Formaţiunea condusă de Dinu Plîngău ar acumula 1,3 procente din voturi. În cazul unui scrutin parlamentar anticipat, celelalte partide ar obţine sub 1 la sută din sufraţii.

Potrivit sondajului, 5,6 procente dintre cei chestionaţi nu ar vota, iar peste 17 la sută au spus că nu ştiu pe cine să aleagă sau nu au răspuns.

Studiul a fost realizat de Compania de cercetare sociologică IMAS, la comanda Public Media, în perioada 6 februarie-23 februarie. Au fost chestionate 1100 de persoane, iar marja de eroare e de trei la sută.