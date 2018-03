Sondaj IMAS: Care partide ar putea ocupa fotoliile de deputaţi în următorul Parlament

Socialiștii, partidul Maiei Sandu, Partidul Democrat și comuniștii sunt favoriți la ocuparea fotoliilor de deputați. Potrivit unui sondaj publicat de IMAS, la comanda Partidului Democrat, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate doar patru partide ar accede în parlament.

Din numărul total de respondenți, 31.6 la sută au declarat că la alegerile parlamentare ar vota pentru Partidul Socialiștilor, iar puțin peste 13 la sută spun că i-ar vota pe candidații Partidului Acțiune și Solidaritate. Favoriți la ocuparea scaunului de deputat sunt și candidații PDM. Pentru ei ar vota 13.2%. La limita pragului electoral se află Partidul Comuniștilor. 6.5% din cei chestionați au răspuns că ar vota reprezentanții acestui partid.

Sondajul mai arată că partidul Platforma DA condus de Andrei Năstase nu va accede în parlament. Sub pragul de șase la sută se află și Partidul Nostru al lui Redato Usatîi pentru care au votat aproximativ trei la sută din cei chestionați. Sub trei procente se află și Partidul Șor, PPEM, formațiunea lui Mihai Ghimpu, urmată de Partidul Liberal Democrat și Partidul Unității Naționale a cărui președinte de onoare este Traian Băsescu. Numărul celor indeciși este de puțin peste 13 la sută.



Din numărul total de respondenți, 899 au o opțiune de vot. În acest caz, cinci partide ar accede în Parlament. Pe prima poziție rămâne în continuare Partidul Socialiștilor pentru care și-ar da votul aproximativ 40 la sută din respondenți. Clasamentul este urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate care ar obține peste 16% din voturi, iar pentru Partidul Democrat ar vota 16.2%. În viitorul Parlament ar intra și Partidul Comuniștilor cu votul a aproximativ 8% din chestionați, iar formațiunea lui Andrei Năstase ar obține 7.3% din voturi.



Sub pragul de șase la sută se află și Partidul Nostru al lui Redato Usatîi, PPEM sau Partidul Șor. partidul Liberal s-ar alege cu votul a doar două al sută din cetățeni. PLDM nu ar obține nici un procent, iar Partidul Unității Naționale ar avea doar 0.5%.

La sondaj au participat 1.099 de persoane din 76 de localităţi, acesta a fost realizat în perioada 16 februarie - 6 martie, iar marja de eroare estede ±3.0%.