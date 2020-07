Sondaj: ”Game Of Thrones”, considerat cel mai bun serial al secolului XXI

Cel mai bun serial al secolului XXI este ”Game Of Thrones”. O arată rezultatele unui sondaj întocmit de revista britanică Digital Spy. Producția HBO a fost un fenomen mondial al celei de-a doua decade a secolului XXI și a devansat seriale precum ”Stranger Things”, ”Doctor Who”, ”Sherlock” şi ”Breaking Bad”.



Serialul este unul dintre cele mai de succes din istoria televiziunii, generând încasări de miliarde de dolari și câștigând sute de premii, printre care zeci de premii Emmy și Globul de Aur. HBO a anunțat deja că lucrează la două noi seriale din universul ”Game Of Thrones”.

Pe poziția secundă s-a clasat producția ”Stranger Things”.



Produs de Neflix, serialul prezintă istoria unui mic oraş din SUA, unde se produce un incident ciudat care duce la dispariția unui copil. Agenții guvernamentale secrete și forțe supranaturale întunecate ajung în oraș, în timp ce câțiva localnici încep să înțeleagă că există ceva înfricoșător în orașul lor pașnic. ”Stranger Things” are numeroase nominalizări la Premiile Emmy și Globurile de Aur.



Închide podiumul serialul britanic ”Doctor Who”, urmat de superproducții precum ”Sherlock” sau ”Breaking Bad”.



Spectatorii au avut de ales din 150 de seriale apărute în secolul XXI.