SONDAJ. Au sau NU habar compatrioţii noştri de fotbaliştii moldoveni

Embed:

Este aproape sigur că nu există niciun englez care nu l-ar cunoaște pe Wayne Rooney și niciun argentinian - pe Lionel Messi. Compatrioţii noştri, însă, nu prea au habar de fotbaliștii care reprezintă Republica Moldova pe arena internaţională.



Am realizat în acest sens un sondaj în rândul locuitorilor Capitalei, iar aceştia i-au confundat pe fotbaliștii echipei naționale cu mai multe vedete din alte domenii, cum ar fi muzica sau artele marţiale mixte.



De exemplu, fundașul "tricolor", Cătălin Carp, a fost confundat cu un cântăreț de muzică pop din Rusia, unii respondenți bănuind că ar fi un top-model masculin.



"- Ăsta e Egor Kreed.

- Seamănă cu el?

- Seamănă cu el și alți cântăreți de la "Black Star"."



" - Cred că este model.

- De ce credeți așa?

- Nu știu, are așa o postură. Se vede după privirea lui."



"Această persoană s-a fotografiat în mașină și crede că asta este ceva foarte mișto. Sunt sigur că acest automobil nu-i aparține."



Un alt jucător al echipei naționale de fotbal, Petru Racu, la finalul carierei de fotbalist, s-ar putea lesne apuca de actorie sau de artele marțiale.



"Cel mai probabil este un actor din filme de acțiune."



" - Ăsta e Conor McGregor!

- Seamănă cu el?

- Sunt câteva trăsături comune."



"Îmi place acest sportiv pentru rezultatele pe care le are. Nu știu dacă pot primi asta ca compliment ori nu. Nu îmi doresc să arăt ca cineva. Stilul meu s-a schimbat în timpul anilor foarte des. Dacă au crezut că seamăn cu el, atunci au văzut mai multe trăsături comune", a spus Petru Racu, fundaș Moldova.



Trecătorii nu l-au putut recunoaște nici pe căpitanul echipei naționale a Republicii Moldova, Alexandru Epureanu. Aceștia au declarat că fundașul clubului Istanbul Bașakșehir este un antrenor.



"Este un antrenor, în orice caz are tangență cu fotbalul."



"Cred că este antrenor de box sau ceva de genul acesta, nu știu precis."



"Este un comentator de fotbal, uitați-vă la zâmbetul lui. Dacă ar fi antrenor, nu ar fi zâmbit așa."



"Eu cred că să fii antrenor este un lucru destul de greu. Pentru a deveni un mare antrenor este nevoie de o muncă enormă. Poate chiar e mult mai greu decât să fii un fotbalist", a spus Alexandru Epureanu, fundaș Moldova.



Dintre cei intervievați, doar o singură persoană i-a recunoscut pe fotbaliștii reprezentativei Republicii Moldovei.



"Ăsta e Alexandru Epureanu. E Artur Ioniță. Joacă bine, e bravo."



Şi dacă până acum fotbaliştii echipei naţionale nu sunt suficient de recognoscibili, atunci ei au ocazia de a deveni veritabili idoli în cazul în care vor avea parte de mult succes în Liga Naţiunilor, turneu aflat chiar înaintea startului.



Echipa Republicii Moldova debutează în competiţie pe 8 septembrie, cu meciul din deplasare, în Luxemburg, partida urmând a fi televizată în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 21 și 45 de minute. Trei zile mai târziu, "Tricolorii" vor întâlni deja acasă, la Chişinău, echipa similară a Belarusului, iar meciul va putea fi urmărit, de asemeni, în transmisiune directă, la PRIME.