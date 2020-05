Sondaj: 70% dintre directorii financiari la nivel global susţin că pot oferi siguranţă la locul de muncă

Totuşi, doar jumătate dintre aceştia cred că au capacitatea de a gestiona starea de bine şi moralul angajaţilor."Pe măsură ce are loc relaxarea restricţiilor şi revenirea la locurile de muncă, companiile se confruntă cu o serie de decizii care vizează siguranţa angajaţilor şi a clienţilor, adaptarea activităţii la noile reguli sociale şi continuitatea afacerii într-un climat incert. Aşa cum vedem din acest sondaj, organizaţiile sunt în general convinse că măsurile pentru întoarcerea la locurile de muncă vor funcţiona, însă au dificultăţi să gestioneze moralul oamenilor, un factor care poate afecta productivitatea şi, implicit, ritmul revenirii economice. Astfel, marea provocare pentru companii este să recâştige încrederea angajaţilor, consumatorilor, partenerilor de afaceri. Încrederea va fi cheia recuperării economice şi va depinde de modul în care guvernele şi liderii de afaceri vor reuşi să gândească şi să pună în aplicare planurile de relansare, după ce criza sanitară se va încheia", a declarat Ionuţ Simion, Country Managing Partner, PwC România.În ceea ce priveşte viitorul financiar, 85% dintre CFO se aşteaptă la o scădere a veniturilor şi/sau a profiturilor în acest an. Cheltuielile de capital în scopul investiţiilor (Capex) au cea mai mare probabilitate de a fi amânate sau reduse atât timp cât 83% dintre directorii financiari preconizează acest lucru. În schimb, doar 18% planifică reduceri în cercetare şi dezvoltare şi 16% care se aşteaptă să reducă investiţiile în transformarea digitală.Cei mai pesimişti sunt directorii financiari din producţia industrială şi auto. Astfel, 46% se aşteaptă la schimbări la nivelul personalului şi 39% la disponibilizări, în următoarea lună. În acelaşi timp, 58% dintre respondenţii din sectorul sănătăţii estimează o creştere a cererii de protecţie a angajaţilor (concediu medical, alte beneficii) şi 36% anticipează un deficit de personal pentru activitatea critică."Având în vedere însă necesitatea limitării numărului de persoane în contact strâns, aproximativ jumătate (49%) din directorii financiari consideră că telemunca o să fie o opţiune permanentă atunci când este posibil, iar 72% spun că flexibilitatea muncii va rămâne un beneficiu pe termen lung", mai arată datele sondajului.Potrivit sursei citate, deşi 42% dintre respondenţi cred că organizaţia lor ar putea reveni la 'business as usual' în termen de trei luni, dacă COVID-19 ar fi încheiat astăzi, în multe teritorii există un sentiment în creştere că recuperarea poate dura mult mai mult. Dintre respondenţii din domeniul sănătăţii, 82% spun că interacţiunea umană este necesară pentru a furniza produse şi servicii, iar 49% consideră că nu vor putea lucra eficient de la distanţă.Totodată, directorii financiari din Danemarca (72%), Germania (67%) şi Mexic (69%) spun că munca virtuală poate fi o opţiune permanentă. Aproape jumătate (48%) dintre directorii financiari se uită la accelerarea automatizării şi la alte noi moduri de lucru. Potrivit sondajului, cel mai ridicat procent s-a înregistrat în Germania, de 76%.În cadrul sondajul realizat în perioada 4 - 10 mai au participat 867 directori financiari din 24 de ţări: Africa Centrală şi de Sud, Brazilia, Caraibe, China / Hong Kong, Cipru, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Kazahstan, Malaezia, Malta, Mexic, Orientul Mijlociu, Olanda, Portugalia , Singapore, Slovacia, Suedia, Elveţia, Turcia, SUA şi Vietnam.PwC este o reţea de firme prezentă în 157 de ţări, cu mai mult de 276.000 de profesionişti ce oferă servicii de calitate în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.