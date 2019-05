Sonda InSight a NASA a surprins în imagini un răsărit şi un apus văzute de pe Marte

scrie agerpres.ro. O cameră montată pe braţul robotic al sondei a realizat fotografiile la 24 aprilie şi 25 aprilie, în cea de a 145-a zi a misiunii marţiene.Cele două imagini au fost surprinse în jurul orelor marţiene 05:30, respectiv 18:30.Deoarece soarele se află la o distanţă mai mare de Marte decât de Pământ, văzut de pe Planeta Roşie acesta are doar două treimi din dimensiunea observată de pe Terra, a explicat NASA.O cameră poziţionată sub puntea sondei a surprins de asemenea imagini în care pot fi observaţi nori pe cerul marţian, la apus.Versiunile ''brute'' şi cele corectate ale acestor imagini au fost publicate de NASA.''Surprinderea răsăriturilor şi apusurilor de soare a fost o tradiţie pentru misiunile pe Marte", a declarat Justin Maki din cadrul echipei misiunii InSight.Prima misiune care a transmis imagini asemănătoare a fost Viking 1, care a surprins un apus de soare la 21 august 1976. Doi ani mai târziu, Viking 2 a reuşit să obţină o imagine cu un răsărit, la 14 iunie 1978. De atunci, imagini cu răsărituri şi apusuri văzute de pe Marte au fost transmise, printre altele, de misiunile Spirit, Opportunity şi Curiosity.Sonda InSight a asolizat pe Marte la 26 noiembrie 2018 în cadrul unei misiuni de doi ani pentru explorarea adâncurilor Planetei Roşii.În luna aprilie, sonda a detectat şi măsurat ceea ce oamenii de ştiinţă cred a fost un seism produs pe Marte (''marsquake''), aceasta fiind prima dată când o posibilă mişcare seismică a fost înregistrată pe o altă planetă decât Terra. Zgomotul de slabă intensitate, caracterizat de cercetătorii din cadrul JPL drept un posibil cutremur produs pe Marte, echivalentul aproximativ al unui seism de pe Terra cu magnitudinea 2,5, a fost înregistrat pe 6 aprilie, cea de-a 128-a zi marţiană - zilele pe Marte sunt cunoscute şi sub denumirea de ''sol'' - de când InSight se află pe Planeta Roşie.