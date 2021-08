Şomerii din Căuşeni, angajaţi la muncă cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii

Pandemia de COVID-19 a obligat mai multe afaceri mici să-și suspende activitatea, însă o parte dintre acestea s-au menţinut pe linia de plutire datorită ingeniozității patronilor şi a ajutorului oferit de parteneri.De câteva luni, o companie de producere a mobilei din Căuşeni a revenit pe piaţă, însă avea nevoie de mai mulţi angajaţi. Datorită Direcției raionale pentru Ocuparea Forței de Muncă, patru șomeri şi-au găsit locuri de muncă.Vera Crasnîi a fost angajată în calitate de vânzător-consultant în cadrul magazinului de mobilă și a beneficiat de ghidare și instruire:"Este foarte bine. Colectivul m-a primit bine. Serviciul îmi place. Îi comunicare cu oamenii. Magazinul se află în apropiere centrului şi mă aranjează că e în apropiere grădiniţa unde sunt copii mei."Şi Ion Bubuioc, de 25 de ani, din satul Zaim, se bucură de noul loc de muncă. Acesta a fost angajat în calitate de lăcătuș la fabrica de mobilă, după ce a rămas fără serviciu din cauza pandemiei:"Am studii medii. Dar pe asamblor anume pe profesia aceasta nu am experienţă. Cu ajutorul la băieţi ei mă învaţă, mă ajută. Şi sper că în timpul apropiat că vo fi şi eu un profesional în domeniul dat."Fabrica de mobilă a lui Vladimir Nicolenco este una dintre cele patru întreprinderi din Căușeni care au beneficiat de subvenții din partea Organizației Internaționale a Muncii. Compania primeşte timp de trei luni câte 2200 de lei pentru fiecare șomer angajat cu contract nedeterminat de muncă şi salariu decent."De la început am fost două, trei persoane dar am ajuns la 12. La momentul de faţă suntem în căutarea încă a patru specialişti în domeniul mobilei. Subvenția este un lucru foarte bun pentru noi. Motivațional pentru mine de a mai căuta persoane noi", a declarat Vladimir Nicolenco.Până la sfârșitul anului, Parteneriatul Local de Ocupare Căușeni va contribui la crearea a 145 de locuri de muncă, lansarea a 50 de afaceri în apicultură sau meșteșugărit și extinderea a 50 de întreprinderi mici."Angajatorul e stimulat ca să îl menţină pe tânăr ca să acapareze unele deprinderi de muncă să aibă viteză mai bun de lucru. La urma urmei ca angajatorul să aibă un profit din asta că la angajat pe tânăr", a declarat şeful Direcţiei Ocuparea Forţei de Muncă raionul Căuşeni, Vasile Cernat.În total, peste o mie de locuitori ai raionului Căuşeni vor avea mai multe şanse să-şi găsească un loc de muncă acasă. Parteneriatului Local pentru Ocuparea Forței de Muncă în raionul Căuşeni este realizat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii.