SOLUŢII PENTRU A DEPĂŞI CRIZA. Producătorii de nuci din ţară s-au întâlnit la un forum

Producătorii de nuci vor să se asocieze şi să planteze mai multe soiuri de calitate. Asta le va permite să facă faţă mai uşor provocărilor, să fie competitivi pe piaţa externă, precum şi să depăşească dificultăţile provocate de vreme. Planurile au fost discutate în cadrul forumului anual care a reunit peste o sută de agricultori.



"De exemplu eu o să am zece tone, dar în asociere o să am o sută de tone, eu pot să concurez, eu pot să cer un preţ oarecare în Europa sau, unde voi pleca, în China", a spus producătorul de nuci, Dumitru Conoval.



"Fiind unul, nu întotdeauna poţi obţine şi informaţiile care sunt în lume, nemaivorbind de concentrarea unor cantităţi, care pot fi mai uşor procesate şi promovate", a spus producătorul de nuci, Tudor Slănină.



În acest an, producţia de miez de nucă este de aproximativ 35 de mii de tone. 40 la sută din produs aparţine întreprinderilor, restul este cumpărat de la oamenii simpli. Pentru a obţine o recoltă bogată şi de calitate, cultivatorii trebuie să planteze soiuri adaptate şi să facă toate lucrările ca la carte.



„În aceste plantaţii trebuie să fie efectuate tăierile, să fie efectuate tratamentele de combatere a bolilor şi a dăunătorilor, fertilizarea plantaţiei, de asta depinde foarte mult", a spus şeful de direcţie la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Vasile Șarban.



Unul dintre agricultori, dezamăgit de recolta săracă, a decis să taie nucii de pe o suprafaţă de zece hectare şi a plantat un soi mai productiv.



"Cu cât mai multe livezi sunt formate după cerinţele proiectelor, cu atât mai bună calitate vom avea şi va fi mai uşor să ne promovăm pe pieţele internaţionale şi mondiale", a spus producătorul de nuci, Tudor Slănină.



În prezent, Moldova se află pe locul patru în topul ţărilor producătoare de nuci, în scădere cu o poziţie, fiind devansată de Ucraina.

Pe primele locuri sunt Statele Unite al Americii şi Chile. Cele 30 de companii care activează în ţara noastră acoperă nouă la sută din cererea pieţei europene.