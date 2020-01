Soluții ANTI-MAHMUREALĂ după Revelion. Câteva localuri din Capitală au oferit gratuit zeamă

foto: facebook

Revelionul a fost şi în acest an un test pentru cei care beau fără măsură, iar a doua zi au dureri de cap şi sunt mahmuri. Există, însă, soluţii pentru această problemă. Tradiţional, moldovenii, se refac după mesele copioase şi băuturile spirtoase cu o zeamă cu tăiţei de casă. Cei care nu au gătit acasă, au avut ocazia să mănânce zeamă în câteva localuri din Capitală care au lansat o ofertă tentantă pentru petrecăreţi, mai exact, au oferit-o gratuit.



Administratorii acestui local au decis să ofere fiecărui client câte o farfurie cu zeamă, pâine, ardei iute şi smântână. Oferta a atras zeci de petrecăreţi, care au fost extrem de încântaţi.



"După sărbătorile de iarnă, petrecerea de Revelion, să vii şi să mănânci zeamă e ceva minunat, cred că oricine ar fi de acord cu mine."



"Noi am uitat aseară aici o geacă, un prieten a uitat-o, am venit să o luăm, ni s-a spus că zeama este gratuită."



Bucătarul şef a pregătit 300 de porţii de zeamă.



"Oferim pentru fiecare oaspete care intră în local o zeamă, oferim pâine, ardei, smântână. E pregătită în mod tradiţional, cu tăiţei, cu carne de pui, aşa încât cei care se simt mai rău după seara de ieri, toţi sunt bineveniţi la noi în local."



Alţii, însă, au ales să se dreagă după seara de ieri, tot cu băutură.



"Luaţi o sticlă cu vin de un litru jumătate, beţi vreo jumătate de litru şi totul o să treacă. Eu şi prietenii mei am băut din această sticlă, a rămas doar atât."



"- Vă trataţi după ziua de ieri, cu un pahar cu vin, da?

- Da, un pic.

- Dar cum, nu e mai bine cu o zeamă?

- Se poate, dar nu o avem, de unde, deja acasă o să facem şi o să mâncăm."



Oferta restaurantelor este valabilă până la ora 21:00. Moldovenii sărbătoresc Anul Nou atât pe stil nou, în data de 31 decembrie, cât şi pe stil vechi, în 13 ianuarie, de Sfântul Vasile.

loading...