Soluţii alternative în perioada când gradiniţele din Capitală sunt închise. Cât costă o bonă timp de o oră

foto: itsybitsy.ro

Vacanța de vară este o perioadă de grea încercare pentru părinţi. Întrucât grădiniţele își închid ușile pentru o perioadă de 40 de zile, ei sunt nevoiţi să caute soluții alternative pentru a-şi distra copiii.



Centrele educaționale de zi propun un șir de servicii celor care nu știu unde să-și ducă picii. O zi plină de activități educative costă 200 de lei.



”Noi avem oferte pentru copii de toate vârstele. Avem grupe pentru bebeluşi de până la un an, avem creşă pentru copiii de doi ani, tabără de vară pentru cei de la şase ani și școală de vară”, a spus Nadejda Dragomir, administratoarea centrului educațional.



Cei care vor să apeleze la serviciile unei bone vor trebui să achite între 30 şi 50 de lei pentru o oră.



”Ne străduim să alegem bona după preferințele mamei, deoarece fiecare are cerințe individuale. Cineva vrea o bonă mai tânără, cineva vrea una mai în vârstă. Sunt părinți care vor bone cu studii medicale, în special pentru nou-născuți”, a declarat Larisa Mocan, agent de recrutare a bonelor.



”Mie agenția mi-a oferit o soluție foarte bună, deoarece nu știam unde pot găsi o bonă. Nu am vrut să caut pe internet, fiindcă nu știam pe cine voi găsi.”



Psihologii au unele recomandări, pentru cei care au decis să-și încredințeze copilul unei bone.



”Să știe să coopereze cu copiii și cu cei din jur, să fie destul de flexibilă, deoarece și copiii sunt foarte diferiți. Este bine ca bona, în momentul ce a fost angajată, să respecte obiceiurile familiei”, a spus Tatiana Turchină, psiholog.



Cei mai mulţi părinți își lăsa însă micuții în grija bunicilor pe durata vacanţei.



”Lăsăm copiii la bunei. Buneii au venit din străinătate și stau la dânșii acuma.”



”Oricum am s-o țin acasă. La bunei, chiar dacă aș lucra, n-aș duce-o pe mult timp pentru că e copil mic și e responsabilitate.”



Iar bunicii recunosc faptul că sunt şi ei, la fel ca nepoţii, în așteptarea vacanței.



”Vara, toată iarna sunt la țară și vin cu nepoțeii. Eu nu pot fără ei, dacă nu-i văd, eu nu pot.”



”Așa ca buneii nu cred că mai are așa grijă de copii, cât părinții nu-s.”



Peste 100 de grădinițe din municipiul Chișinău își vor sista activitatea în timpul vacanței de vară.