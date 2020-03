SOLUȚIA găsită de actorul Tom Holland pentru a depăşi lipsa de produse alimentare din magazine (VIDEO)

Actorul britanic Tom Holland, interpretul principal din filmul "Omul păianjen", a găsit o metodă să depăşească lipsa de produse alimentare din magazine. El a decis să crească trei găini pentru a avea în fiecare dimineaţă ouă proaspete.

"După ce am văzut care e situaţia, că magazinele sunt goale şi că nu sunt ouă, ne-am gândit să rezolvăm această problemă. Vom creşte găini. Fii liberă", a menționat Tom Holland.

Actorul a prezentat una dintre găini pe Instagram şi le-a spus fanilor că le-a dat nume păsărilor.

Tom Holland are 23 de ani şi este cunoscut în special pentru rolurile jucate în filmele "În inima mări" şi "Omul Păianjen". În 2017, artistul a primit premiul BAFTA pentru cel mai bun star în ascensiune.

tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2