Solstițiul de iarnă vine cu vești bune. Zodiile care vor cunoaște succes după succes

Solstițiul de iarnă este un fenomen care are loc anul acesta sâmbătă, pe 22 decembrie, în cea mai scurtă zi din an. Acest eveniment se întâmplă de două ori pe an, o dată în decembrie și o dată în luna iunie.

Fenomenul are loc din cauza rotirii Pământului în jurul Soarelui. În momentul în care noi ne confruntăm cu solstițiul de iarnă, în partea cealaltă a Pământului, la emisfera polară, este vară. Acest lucru se întâmplă din cauză că cele două emisfere sunt de-a dreptul opuse de-a lungul axei Pământului.

Odată cu petrecerea acestui fenomen, zodiile sunt afectate mai mult sau mai puțin. Fiecare nativă în parte simte anumite modificări atât în ceea ce ține de evenimentele de peste zi, cât și cu privire la comportamentul lor și al celor din jur, scrie divahair.ro.



Berbec

De multă vreme te gândești la momentul unic în care iubitul tău se va pune în genunchi în fața ta și te va cere de soție, dar până acum ai avut parte doar de speranțe. De această dată însă, dorința ta se îndeplinește și vei plânge de fericire în fața tuturor.



Taur



Banii devin o problemă pentru tine. Încerci din răsputeri să faci în așa fel încât să nu duci lipsă de nimic, însă norocul nu se află de partea ta nici de această dată. Mai ai puțină răbdare și lucrurile se vor rezolva.

Gemeni

Iubitul te dezamăgește constant în ultima vreme, însă speri că totul se va rezolva. Degeaba crezi că lucrurile vor fi mai bune într-o zi, dacă schimbarea nu pornește de la tine.

Rac

De câte ori nu ai stat și te-ai gândit la momentul în care vei îmbrăca rochia de mireasă? Iată că de acum nu mai trebuie să visezi, deoarece dorințele tale devin realitate, spunând DA din toată inima.

Leu

Sănătatea îți dă multe bătăi de cap, însă trebuie să-ți păstrezi calmul, deoarece doar în acest fel vei putea trece peste impedimente. Fă-ți analizele, nu te teme de rezultate și cu multă răbdare totul va reveni pe făgașul normal.

Fecioară

Încearcă să fii puțin mai tolerantă cu iubitul, deoarece riști să pierzi absolut tot ce ai construit împreună cu el până în acest moment. Fii mai maleabilă și vei vedea o schimbare majoră în relația dintre voi doi.

Balanță

Sigur nu te-ai așteptat ca lucrurile să se întâmple atât de rapid, însă în curând vei fi cerută de soție. Bucură-te, deoarece bărbatul îngenuncheat în fața ta este chiar alesul inimii tale.

Scorpion

Lasă răutățile deoparte și bucură-te de relația de cuplu. Nu mai încerca să faci pe șefa, deoarece partenerul se dovedește a fi extrem de grijuliu și atent cu tine. Merită să faci anumite schimbări în comportament.

Săgetător

Ești extraordinar de fericită în relația de cuplu, lucru care te face să te bucuri de fiecare moment petrecut împreună cu partenerul. Planurile făcute împreună te fac să te simți foarte atașată emoțional de el.

Capricorn

În această perioadă vei vedea cum lucrurile bune vor apărea în viața ta, fără ca tu să faci vreun efort pentru obținerea lor. Acest lucru semnifică răsplata pentru toată perioada în care ai avut de suferit din diferite motive.

Vărsător

Banii încep să se înmulțească, dar relația cu familia se înrăutățește pe zi ce trece. În această perioadă trebuie să fii mai optimistă, deoarece lucrurile bune nu vor întârzia să apară.

Pești

Sănătatea ta este de fier, iar planul profesional excelează din ce în ce mai mult. Ține-o tot așa, pentru că ești pe calea cea bună în obținerea fericirii.