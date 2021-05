Solskjaer vrea să întrerupă seria ghinionistă pe care o are la Manchester United și pregătește minuțios echipa pentru marea finală

Ole Gunnar Solskjaer dorește să întrerupă seria ghinionistă pe care o are la Manchester United. Antrenorul norvegian, care a preluat gruparea de pe Old Trafford acum doi ani, a disputat patru semifinale în diferite competiții, însă de fiecare dată echipa s-a oprit în acea fază.



Acum, Solskjaer pregătește minuțios echipa pentru marea finală. Gruparea engleză va întâlni pe Villarreal în ultimul act al Ligii Europei.



„Manchester United are o importanță mare în viața mea. Va fi un moment de mândrie pentru mine când o să conduc echipa la finală. Va fi grozav să văd jucătorii cu care am muncit de doi ani și jumătate. Să ajungi în finală este doar primul pas. Când ești acolo, vrei să câștigi finala. Trebuie să o faci. Nu primești trofeul doar pentru dorința de victorie”, a menționat Gunnar Solskjaer.

Manchester United a cucerit trofeul Ligii Europei în 2017, când a învins în finală pe Ajax Amsterdam, scor 2-0. Scott McTominay, unul dintre cei mai importanți jucători ai „diavolilor roșii” în sezonul actual, evolua atunci la echipa de tineret.



„Am văzut acea finală. A fost superb. Îmi amintesc ca și cum a fost ieri, pentru că a fost o săptămână frumoasă. A fost o plăcere să urmăresc meciul la TV, dar, evident, mereu dorești să joci într-o asemenea partidă. Pentru mine, cel mai important este să obții trofee. Este vorba despre mentalitatea de învingători, existentă în clubul nostru. Trebuie să abordăm fiecare meci în orice competiție ca o finală”, a spus Scott McTominay

Finala Ligii Europei, Villarreal - Manchester United, se va disputa miercuri, 26 mai, pe stadionul din Gdansk, Polonia. Partida va începe la ora 22:00 și va fi transmisă în direct de Canal 5, cu comentariul în limba română, și de Canal 3, cu comentariul în limba rusă.