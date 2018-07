Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, împlineşte 75 de ani

foto: shminhe.com

Împlineşte 75 de ani, însă este la fel de rebel ca şi în anii de adolescenţă. Este vorba despre Mick Jagger, solistul legendarei trupe britanice "The Rolling Stones", care îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere.



Mick Jagger s-a născut în Dartford, Marea Britanie. În 1962, artistul a abandonat Şcoala de Economie din Londra, după doi ani de studii, pentru a forma o trupă rock, împreună cu prietenul său, Keith Richards. De-a lungul istoriei și-a creat un cult al personalității printre pasionaţii de muzică rock, fiind recunoscut până în prezent pentru stilul său unic.



De altfel, după mai bine de 50 de ani de activitate, "The Rolling Stones" rămâne în topul celor mai populare trupe muzicale din lume. Formaţia a vândut peste 200 de milioane de albume. În 1989, trupa a intrat în Rock and Roll Hall of Fame cu titlul "Cea mai mare trupă de rock-and-roll din lume". Averea lui Jagger este în prezent estimată la 360 de milioane de dolari. El are opt copii din două căsnicii și din câteva relații extraconjugale.