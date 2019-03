Solistul The Prodigy, Keith Flint, găsit MORT în casa sa. Artistul s-a sinucis în weekend

The Prodigy a fost una din cele mai de succes formaţii de muzică electronică din toate timpurile, care susţinea cele mai grandioase show-uri din lume.



Starul trupei The Prodigy, Keith Flint, s-a stins din viaţă la vârsta de 49 de ani.

Starul a fost găsit mort în această dimineață, în casa lui din Essex.



Trupa The Prodigy a devenit cunoscută la începutul anilor ’90, fiind considerată una dintre cele mai îndrăgite trupe britanice.



Keith Flint a devenit cunoscut pentru stilul său excentric, precum și pentru interpretările energice din timpul concertelor.



Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă.



Purtătorul de cuvânt al Poliției din Essex a declarat: "Am fost chemați la adresă, luni dimineață, la ora 08:10, din cauza unor îngrijorări legate de starea unui bărbat.

Din păcate, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, a fost pronunțat mort la fața locului. Moartea lui nu este trată ca fiind suspicioasă".



Un reprezentant al Ambulanței din estul Londrei a confirmat informațiile.



Prodigy este o formație engleză de muzică electronică, care și-a început activitatea la începutul anilor 90. A devenit celebră pentru melodii precum: "Firestarter", "Breath", "No Good", "Out of Space" sau "Voodoo People".



Renumita trupă de muzică electronică a susţinut un concert la Chişinău la data de 3 iunie 2017.