SOLIDARITATE. Moldovenii din străinătate continuă să colecteze donații în susținerea refugiaților

Moldovenii din străinătate continuă să colecteze produse de primă necesitate în susținerea refugiaților. Deşi sunt la mii de kilometri distanţă, ei vor să-i ajute pe ucraineni. Printre voluntari se numără și Tatiana Rusu Jizdan, care locuiește în Germania.



„De obicei sunt produse alimentare, produse de igienă, medicamente, iniţial era nevoie de pături, plapume, aşternuturi. Tot ce este de primă necesitate pentru a caza pe cineva, pentru a-i oferi un refugiu.”, a declarat Tatiana Rusu Jizdan, fundaţia „MCharity”.



Săritori la nevoie sunt şi moldovenii stabiliţi în Elveţia. Sofia Olaru spune că face tot ce îi stă în puteri ca donaţiile să ajungă în mai multe zone în care cetăţenii ucrainieni au găsit un refugiu.



„La moment am început cu Moldova, trimitem acolo ajutoare, după trimitem în România şi am făcut legătură cu o mănăstire şi preoţii de acolo vor merge mai departe spre Cernăuţi şi din Cernăuţi mai departe unde pot să ajungă şi să ducă ajutoare.”, a menționat Sofia Olaru, voluntar Elveţia.



Femeia spune că încearcă să-i ajute pe cei care n-au reuşit să fugă de război.



„Am şi rude care sunt în Odesa şi peste tot în Ucraina şi oamenii plâng pentru că nu pot să ajungă, înţelegeţi, din acest motiv vrem să ajutăm multă lume, căutăm căi cum să-i ajutăm, cum să-i scoatem.”, a adăugat femeia.



Şi în Marea Britanie se colectează donații.



„O să mai colectăm săptămâna aceasta şi o parte din săptămâna viitoare pentru că trebuie să clarificăm cu transportul. După aceea probabil o să ne oprim, eu sper că războiul şi conflicul de acolo se vor opri şi n-o să mai fie nevoie de colectări.”, a relatat Vitalie Trestianu, voluntar Marea Britanie.



Alături de Vitalie Trestianu a fost şi preotul John Challis, care a permis ca toate donaţiile să fie adunate în biserica Sfânta Maria din oraşul Bognor Regis.



„Aceste daruri sunt din inimă pentru refugiaţii războiului din Ucraina. Toate aceste bunuri, haine, mâncare, produse sunt din partea comunităţii ,,Falton”. Avem speranța că totul va fi bine şi va fi pace.”, a precizat John Callis, preot din Marea Britanie.



La Chişinău sunt deschise patru puncte de colectare a ajutoarelor pentru refugiaţii ucraineni.